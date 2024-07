Il volume è scritto da Serena Lo Pilato e Silvia Maira

Il mese di agosto ci regala una nuova importante opera letteraria: Gli anni d’oro della dinastia Florio, scritto da Serena Lo Pilato e Silvia Maira, edito da Bonfirraro, con la prefazione di Salvatore Requirez. Questo lavoro offre un’approfondita esplorazione della straordinaria epopea della famiglia Florio, una delle dinastie più influenti e carismatiche della Sicilia. Disponibile nelle migliori librerie e store on line dal 2 agosto.

Gli anni d’oro della dinastia Florio ripercorre le tappe salienti della storia dei Florio, svelando aneddoti inediti e dettagli affascinanti della loro ascesa e del loro dominio nel panorama economico e sociale siciliano. Le autrici, attraverso ricerche approfondite e una prosa avvincente, dipingono un quadro vivido di un’epoca di grande splendore, dalla fondazione delle imprese vinicole alla creazione della famosa Targa Florio, dal turismo all’industria del tonno, fino agli ultimi anni di declino.

La premiere nazionale a Marsala il 28 luglio

La premiere ufficiale del libro si terrà, in anteprima nazionale, il 28 luglio 2024 a Marsala, una location simbolica che riflette il legame profondo tra la famiglia Florio e il territorio siciliano. Durante l’evento, le autrici Serena Lo Pilato e Silvia Maira dialogheranno con il giornalista Angelo Barraco e la professoressa Marianella Casubolo. Sarà presente anche l’editore Salvo Bonfirraro, che offrirà una visione dettagliata sull’importanza di questa pubblicazione nel contesto storico e culturale contemporaneo.

Lo Pilato, “Per me è un viaggio personale”

La giovane Serena Lo Pilato, una delle due autrici, afferma “Quest’opera rappresenta per me un viaggio personale nelle vite e nei successi di una famiglia che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia siciliana. La loro capacità imprenditoriale e il loro spirito innovativo sono una fonte inesauribile di ispirazione. Il libro è un tributo alla resilienza e alla visionarietà dei Florio, una famiglia che ha saputo trasformare la Sicilia in un epicentro di innovazione e prosperità. Speriamo che i lettori possano immergersi nella loro storia come abbiamo fatto noi durante la scrittura”.

Un tributo alla grandezza dei Florio

Gli anni d’oro della dinastia Florio non è solo un libro storico, ma un tributo alla grandezza di una famiglia che ha saputo trasformare Palermo, Marsala e Favignana in centri di eccellenza industriale e culturale. I Florio erano pionieri nel vero senso della parola, con iniziative che spaziavano dalla produzione del Marsala alla navigazione, dall’arte alla filantropia. Questa nuova pubblicazione mira a riportare alla luce le vicende e i personaggi che hanno reso grande la Sicilia, con un’attenzione particolare alle verità storiche mai rivelate e alle sfide affrontate dai Florio.

Maira, “La storia dei Florio è mosaico di successi e sfide”

“La storia dei Florio è un mosaico di successi e sfide, di coraggio e innovazione. Con questo libro speriamo di trasmettere al lettore l’emozione e la grandezza di un’epoca che ha segnato profondamente la Sicilia e l’Italia intera”. Queste le parole di Silvia Maira, l’altra autrice.

Questo libro non è solo un omaggio alla famiglia Florio, ma anche un invito a riflettere sul potere della visione imprenditoriale e della cultura nella costruzione di una società prospera. In un periodo in cui la storia spesso viene dimenticata, quest’opera offre un’importante occasione per riscoprire le radici e il patrimonio che hanno formato la Sicilia moderna.

Requirez, “Un tassello prezioso”

“È un viaggio stimolante questo libro, lungo e affascinante dove le autrici accompagnano il lettore alla scoperta di quanto non deve essere dimenticato, confuso o abbandonato. Un tassello prezioso per la sopravvivenza di una memoria storica corretta che si giovi di riferimenti validati e sinceri”, scrive Salvatore Requirez.

Bonfirraro, “Progetto che ci sta particolarmente a cuore”

“La pubblicazione di Gli anni d’oro della dinastia Florio è un progetto che ci sta particolarmente a cuore”, dice l’editore Salvo Bonfirraro, “Serena e Silvia hanno saputo ricostruire con maestria e passione la storia di una dinastia che ha segnato profondamente il nostro territorio. La ricchezza di informazioni e la profondità delle ricerche delle autrici rendono questo volume un punto di riferimento per chiunque voglia conoscere meglio la storia dei Florio. Siamo certi che questo libro saprà affascinare e conquistare un ampio pubblico”.

Le autrici

Serena Lo Pilato è nata a Erice nel 2007 e vive a Marsala. Frequenta il Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala a indirizzo Cambridge, affiancando allo studio delle lettere classiche anche quello della lingua inglese con l’ausilio di docenti madrelingua.

Ha diversi interessi: le piace il canto, passione che ha maturato cantando per tre anni nel coro polifonico della chiesa Madre della sua città.

Da due anni gestisce un blog tutto suo, Libri all’orizzonte, dove recensisce libri letti in modo autonomo o in collaborazione con autori e case editrici.

Silvia Maira vive a Marsala. I libri sono da sempre la sua passione e nella vita ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Si definisce una “Scrittrice per passione”.

Ha esordito nel 2015 con il libro Un cuore a metà a cui hanno fatto seguito molti altri romanzi e racconti. Spazia dalla narrativa romance contemporanea allo storico, dalla commedia ai racconti per l’infanzia, includendo anche poesie in italiano e vernacolo. Affascinata dal teatro, si è dedicata anche alla stesura di una commedia teatrale dialettale in due atti.