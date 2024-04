Gli appuntamenti della settimana

La cultura siciliana si esprime attraverso la musica, il teatro, la letteratura, l’artigianato e la gastronomia. Offrendo un’ampia varietà di esperienze coinvolgenti per residenti e turisti, questa settimana abbiamo selezionato alcuni eventi a cui poter partecipare tra spettacoli teatrali, visite guidate presso i luoghi più belli del capoluogo siciliano e per gli amanti dei Beatles, c’è il “Beatlesstory”, uno show dedicato alla band leggendaria. Inoltre, a Palermo, fino al 5 maggio, si terrà la fiera campionaria del mediterraneo, con area food, luna park e altre attività adatte alla tua famiglia. Scopriamo di seguito gli eventi selezionati da BlogSicilia.

“Fiera campionaria del mediterraneo”, Palermo

La “Fiera campionaria del mediterraneo” fa il suo ritorno in grande stile e forma nella sua sede storica di Palermo, con una vasta gamma di esposizioni e attività per i visitatori. Dopo cinque anni di assenza, la fiera, organizzata da Mediexpo con il patrocinio della regione siciliana, riapre le sue porte fino al 5 maggio offrendo un’esperienza ricca di automobili, barche, arredamento per la casa e il giardino, shopping, cibo, arte e artigianato.

Centinaia di stand provenienti da tutta Italia e anche dall’estero per mostrare i loro prodotti e i servizi al pubblico. L’artigianato locale ed etnico avrà uno spazio dedicato, insieme alle associazioni di volontariato che operano in Sicilia, che avranno l’opportunità di sensibilizzare i visitatori sulle loro attività.

Un’area food ampliata offrirà una varietà di piatti tipici siciliani e italiani, insieme a delizie culinarie provenienti da altre regioni. Il luna park sarà una delle sorprese più attese, con giostre e divertimenti per i più giovani, mentre i bambini potranno partecipare a giochi e attività laboratoriali gratuiti.

Artemed, l’aspetto artistico e culturale della fiera, presenterà opere di artisti e artigiani d’arte, inclusi fumettisti che intratterranno il pubblico di tutte le età. La parte musicale sarà curata dal coro polifonico Fidelis dell’associazione nazionale carabinieri e dell’orchestra del centro musicale di viale campania.

“Beatles Story”, teatro metropolitan di Catania

Il tour dello spettacolo “Beatles story” è pronto a far rivivere la magia dei Beatles in un viaggio emozionante attraverso la loro carriera musicale. Con date in tutta Italia, lo show arriva anche in Sicilia il 30 aprile al teatro metropolitan di Catania. Questo straordinario omaggio alla band leggendaria offre al pubblico l’opportunità di celebrare i sessant’anni di “A hard day’s night”, uno degli album più iconici della storia della musica.

La data siciliana è in programma martedì 30 aprile alle 21 al teatro metropolitan di Catania. Lo show, scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti, con la supervisione di Tonino Tosto, promette due ore di pura magia divise in cinque scenari distinti: “Beatlemania”, “Shea stadium”, “Sgt pepper”, “Summer of love” e “Abbey road”.

Mercato “Opificia”, Villa Pottino di Palermo

La primavera a Palermo porta con sé un evento imperdibile per gli amanti dell’artigianato, dell’enogastronomia e del vintage: la mostra mercato “Opificia”, organizzata dall’associazione Artigianando. Gli storici saloni di villa Pottino saranno il palcoscenico di questa fiera che si terrà il 4 e il 5 maggio, dalle 10 alle 20. Trenta postazioni accoglieranno artigiani provenienti da tutta la Sicilia, pronti a mostrare al pubblico le loro creazioni uniche: borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli, ceramiche artistiche, oggettistica sacra e molto altro ancora.

“Lo Stagnone-scene di uno spettacolo”, Marsala

Il teatro Impero di Marsala si prepara ad accogliere il gran finale della rassegna teatrale “Lo stagnone-scene di uno spettacolo” che si terrà sabato 4 maggio alle 21.30. L’evento vedrà in scena Corrado Tedeschi e Vito Scarpitta, che interpreteranno tre opere del celebre drammaturgo Luigi Pirandello: “La marsa”, “La patente” e “L’uomo dal fiore in bocca”.

La rassegna “Lo stagnone-scene di uno spettacolo” ha riscosso un grande successo sin dall’inizio portando sul palcoscenico opere di grande valore artistico e culturale. Con questo gran finale, il teatro Impero si conferma come punto di riferimento per gli amanti del teatro e della cultura nella zona.

Chiostro dei Benedettini di Monreale

“Coopculture” ha organizzato delle visite guidate per conoscere alcuni dei luoghi più suggestivi di Palermo. Questa iniziativa permetterà ai visitatori di esplorare luoghi come il museo Salinas, l’orto botanico, il chiostro di Monreale e palazzo Steri. Le visite guidate, in programma per il 1 e il 5 maggio alle ore 11 e 12, permetteranno ai partecipanti si scoprire i segreti e le meraviglie di questo luogo incantato voluto da re Guglielmo II. Il chiostro, caratterizzato da un suggestivo colonnato e capitelli finemente scolpiti con scene bibliche, bestiari medievali e attività quotidiane legate al ciclo delle stagioni, sarà il protagonista di un percorso di visita che promette di emozionare e stupire.

Il costo del biglietto è di 5 euro ed è possibile acquistarlo online per garantirsi un posto.

“La traviata”, teatro Pirandello di Agrigento

Dopo il successo ottenuto in diverse città italiane, tra cui Taormina, Catanzaro, Lecce e Napoli, il “Sicilia Classica Festival” porta la fortunata tournée de “La Traviata” di Giuseppe Verdi al teatro Pirandello di Agrigento. Le rappresentazioni sono in programma per il 4 maggio alle ore 21 e il 5 maggio alle ore 18.30.

Il direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro, coordinatore della direzione artistica della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, sarà sul podio per dirigere l’opera. Di Mauro, già applaudito per le sue recenti interpretazioni di opere come “Madama Butterfly” in Romania e “Nabucco” in Polonia, si prepara a dirigere la prima opera al teatro Pirandello di Agrigento dopo 12 anni

