Dopo aver perso l’accesso ai play-off soltanto nell’ultima giornata del campionato di serie B della scorsa stagione, il Palermo appare sicuramente una delle protagoniste della prossima. La squadra Rosanero, forte di una presidenza che ha permesso immediatamente di rinnovare l’aspetto complessivo della squadra, può contare su un palco attaccanti sicuramente molto valido, che punta sull’italianità dei centravanti e che permetterà, allo stesso tempo, anche di generare un ottimo ricambio in fase offensiva.

Gli attaccanti del Palermo sono molti, validi e ricchi di qualità, con diversi profili che hanno giocato anche in Serie A e che potranno essere protagonisti non soltanto sul campo, ma anche nella dinamica delle scommesse sportive che possono essere realizzate relativamente a prestazioni, assist, goal o tanto altro. Ma quali sono gli attaccanti del Palermo da tenere d’occhio nella prossima stagione?

Matteo Brunori

Si parte, naturalmente, col profilo più importante, considerando gli attaccanti del Palermo. Matteo Brunori è, dal 2021, il vero e proprio simbolo dell’attacco della formazione rosanero, avendo realizzato, nell’ambito dell’ultima stagione, ben 17 goal in 36 partite. Se c’è una prima punta su cui il Palermo deve puntare, per cercare di contenere la tanto agognata promozione in serie A, di sicuro è l’attaccante ex Juventus, in forza al Palermo da ormai tre stagioni. Nell’ultima, Brunori si è riscoperto anche assist-man, avendo messo a segno soltanto quattro assist ma, rispetto al passato, vedendo i suoi numeri incrementare anche sotto questo punto di vista.

Valerio Verre

Le ultime stagioni di Valerio Verre non hanno rispettato le aspettative che l’attaccante italiano aveva mostrato nel Perugia e nel Verona, per quanto nella formazione veneta, in Serie A, non aveva messo a segno un numero consistente di goal o di assist. Non una macchina da bonus fantacalcistici, Valerio Verre è sicuramente un attaccante molto funzionale nell’ambito del gioco del Palermo, come dimostrato nelle 14 partite del girone di ritorno della scorsa stagione, quando l’attaccante italiano si è trasferito dalla Sampdoria, in cui aveva giocato sempre nel girone d’andata. Verre è un profilo su cui puntare per la promozione in Serie A, soprattutto in virtù della sua conoscenza della categoria e delle sue indiscusse qualità mostrate in campo.

Roberto Insigne

Fratello del ben più noto Lorenzo, Roberto Insigne è un attaccante che ha acquisito, anno dopo anno, sempre più valore sul campo, anche e soprattutto in virtù della sua esperienza al Benevento, con cui ha giocato anche in Serie A. Nell’ultima stagione, Roberto Insigne ha giocato al Frosinone, dove ha messo a segno ben otto goal che hanno contribuito alla promozione della formazione laziale. Il Palermo prova a servirsi della grande qualità tecnica dell’esterno, con cui potrà scardinare le difese avversarie e mettere in difficoltà i reparti anche più pronti, in virtù di una coppia d’attacco con Brunori che si preannuncia straordinaria, almeno nella categoria calcistica in questione.

Leonardo Mancuso

L’ultimo degli attaccanti del Palermo da tenere d’occhio per la prossima stagione, in un reparto offensivo ricco di nomi per la formazione siciliana, è sicuramente Leonardo Mancuso. Anche per il calciatore del 1992 si tratta dell’esordio nella formazione rosanero, dopo che Mancuso ha giocato, nell’ultima stagione, al Como, realizzando ben sei goal e tre assist. I più appassionati ricorderanno sicuramente la sua grande stagione al Sambenedettese, nel 2017, in cui realizzò ben 22 reti ma, guardando alle stagioni più recenti, non si può non considerare il triennio che va dal 2018 al 2021, in cui Mancuso ha dominato sia al Pescara che all’Empoli, anche in un contesto di categoria più elevata. L’esperienza al Monza al Como non hanno rispettato le più concrete aspettative dell’attaccante, ma il Palermo potrà sicuramente contare su un nome di grande esperienza.