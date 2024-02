Iniziativa verrà presentata il 29 febbraio

Poesie, disegni, articoli e chi più ne ha più ne metta. Tutto serve per “costruire” la pace. Anzi, per “edificarla”. Questa l’idea del Rotary per tutti gli istituti scolastici del capoluogo siciliano. Il progetto che si chiama Edifichiamo la pace verrà presentato giovedì mattina – 29 febbraio – al San Mattia ai Crociferi, nel cuore del centro storico di Palermo in via Torremuzza non lontano dal Foro Italico a partire dalle 10.

Gli alunni hanno lavorato per oltre un mese

I ragazzi delle varie scuole, infatti, per oltre un mese hanno preparato dei lavori per mettere in campo la loro idea di “pace” e l’hanno fatto nei modi che hanno ritenuto più opportuno.

La creazione di un manifesto della pace







L’obiettivo è quello di utilizzare tutti questi materiali per creare un vero e proprio manifesto della pace che poi verrà mandato a tutte le persone più influenti del mondo.

Messaggi destinati al Papa, a Biden ed agli altri potenti

E così, questi messaggi arriveranno alla mail del Papa o in quella di Bill Gates e ancora nella posta elettronica del presidente degli Stat Uniti, come in quella del premier italiano. Verrà mandato questo lavoro in modo da ricordare loro quanto sia importante una politica globale volta alla pace, in ogni sua sfaccettatura.

Leto, “I giovani hanno diritto a sperare in mondo migliore”

“Il mondo – dice Pietro Leto, coordinatore del progetto del Rotary club Teatro del sole – è sempre più preda di innumerevoli conflitti, ascoltare ogni giorno notizie terribili non fa più quell’impressione che dovrebbe. I nostri giovani hanno il diritto di sperare in un mondo migliore, dove si possa costruire una famiglia sulla base dell’amore e non rischiare di vedere crescere i figli lontani dai genitori, o magari senza di essi. ‘Edificare la pace’ vuol dire costruire la pace secondo un progetto, ed il nostro è quello di dare voce ai ragazzi che sono anime pure, scevre dalle logiche materialiste, guidati dall’onestà e dalla gioia. Le nuove generazioni hanno anima e cuore comprendono il valore della tolleranza, dell’accoglienza, della gentilezza, della solidarietà. La pace è una promessa dobbiamo tutti impegnarci affinché venga onorata”.

Il progetto Edifichiamo la pace

“Edifichiamo la pace”, questo il nome del progetto, è infatti una iniziativa proposta alle scuole di ogni ordine e grado di Palermo da parte di quattro Rotary del territorio (Teatro del sole, Palermo, Palermo est e Baia dei fenici) che vuole far capire al mondo qual è l’idea dei giovani quando si parla di pace.

All’evento di giovedì, inoltre, oltre alle scuole – nel quale parleranno i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti – parteciperanno Giorgio Algeri, funzionario delle Nazioni Unite che in collegamento Cambogia parlerà di come poter aiutare attivamente i paesi più disagiati, Goffredo Vaccaro, Governatore del distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, il fumettista messinese Lelio Bonaccorso e il console di Cipro Sebastiano Provenzano.

“I club Rotary – conclude Leto – con questo progetto mirano a mettere un tassello nel cuore dei giovani ma soprattutto in quello dei grandi. Dobbiamo avere la consapevolezza che educare alla pace sin da bambini non può che portare ad un mondo migliore”.

Per quanto riguarda, la rappresentanza rotariana per giovedì, saranno presenti anche i presidenti dei quattro club partecipanti – oltre al promotore – Antonio Pennacchio (Teatro del sole), Maurizio Carta (Palermo), Gianluca Gioia (Palermo est) e Sebastiano Bonventre (Baia dei fenici).