La nuova edizione di Glocal Sud si è conclusa tra applausi, occasioni di confronto e nuove prospettive per il giornalismo digitale. Il format, che porta nel Sud Italia l’eccellenza della stampa online, ha registrato un’ampia partecipazione, coinvolgendo giornalisti, studenti, esperti e operatori del settore.

Tra panel, workshop e testimonianze dirette, il 2025 si conferma un anno di svolta per il futuro dell’informazione.

L’appuntamento, ormai punto di riferimento per chi lavora o si forma nel mondo dell’editoria digitale, ha offerto spunti concreti sul ruolo della stampa locale e indipendente.

A suggellare il valore dell’iniziativa il protocollo d’intesa tra ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) e FED (Federazione Editori Digitali).

Una nuova alleanza per rafforzare il giornalismo digitale

Il protocollo d’intesa, firmato dai presidenti delle due associazioni, Marco Giovannelli (ANSO) e Biagio Semilia (FED), segna l’inizio di un progetto strategico volto a rafforzare la rappresentanza del settore presso le istituzioni e promuovere percorsi condivisi di crescita.

L’intesa punta a unire le competenze delle due realtà per creare un ecosistema editoriale digitale più forte e coeso. Tra gli obiettivi: favorire la formazione, promuovere buone pratiche, condividere strumenti innovativi e tutelare la qualità dell’informazione online.

“Questa intesa è un passo fondamentale – ha commentato Giovannelli , presidente di ANSO –. Solo facendo rete possiamo affrontare le sfide comuni, valorizzare il nostro ruolo nei territori e difendere la qualità dell’informazione in un mondo in continua trasformazione».

Sulla stessa linea le parole di Biagio Semilia: “Con questo protocollo uniamo le forze per tutelare e far crescere l’informazione digitale italiana. Lavoreremo insieme per dare più voce e strumenti agli editori locali e indipendenti, che sono il cuore pulsante del giornalismo di prossimità”.

Un nuovo capitolo per l’editoria digitale nel Mezzogiorno

La firma del protocollo ANSO-FED rappresenta molto più di una formalità. È il segnale di un cambio di passo per il settore, che ora guarda con più fiducia alla costruzione di una comunità digitale inclusiva, pluralista e sostenibile.

Glocal Sud, con la sua energia e capacità di visione, si conferma un catalizzatore di trasformazioni. Il Sud, spesso ai margini del dibattito nazionale, dimostra di essere pronto a giocare un ruolo da protagonista nel futuro dell’informazione.

L’alleanza tra ANSO e FED è solo l’inizio di un percorso che punta a difendere e rafforzare la libertà di stampa nel digitale e a sostenere chi ogni giorno, anche dalle periferie, continua a raccontare l’Italia attraverso il giornalismo di prossimità.