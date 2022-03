Il progetto Mater D per sconfiggere il cancro

Goffredo Arena è un chirurgo siciliano. Dopo venti anni di lavoro in Canada ha deciso di tornare in Sicilia e mettere a disposizione di questa terra le sue competenze e la sua sapienza. In un momento in cui assistiamo a tanti giovani che lasciano la nostra terra, il ritorno di un professionista di altissimo profilo scientifico rappresenta uno straordinario risultato di cui essere orgogliosi. Arena sarà l’ospite della puntata odierna di Casa Minutella, Il talk show è in diretta alle 14,45 su BlogSicilia, Tempostretto e su Video Regione (canale 16 del digitale terrestre).

Goffredo Arena, un progetto per predire il cancro

A 46 anni, nel 2019, Arena è tornato nell’Isola che gli ha dato i natali, dopo essere stato professore associato di chirurgia e patologia alla McGill University e da chirurgo al St. Mary’s Hospital e Royal Victoria Hospital di Montreal dove è stato impegnato non solo nella chirurgia oncologica ma anche nei trapianti di fegato, rene e pancreas. Adesso il chirurgo di origini catanesi dirige la divisione chirurgica del Giglio di Cefalù.

Insieme al collega, anche lui siciliano, Pasquale Lorico (docente alla Touro University in Canada), Arena sta portando avanti un progetto per diagnosticare il cancro con un semplice esame del sangue. La sfida “al male del secolo”, per il responsabile della chirurgia del Giglio, nasce con la perdita della madre, a soli 54 anni, a cui venne diagnosticato un tumore del colon già metastatico al fegato. Da qui il suo impegno nel trovare una spiegazione scientifica “a un evento cosi devastante”. I suoi studi si sono concentrati sulla teoria del trasferimento orizzontale delle caratteristiche maligne. Nel 2015 ha depositato un brevetto sullo screening precoce sul cancro il “MaterD” (Metastatic and Transforming Elements Released Discovery Platform) capace di identificare i tumori ancor prima che si formino. Adesso, insieme a Lorico, sta applicando l’intelligenza artificiale al sistema MaterD.

L’omicidio di Paolo La Rosa, parla la madre

A Casa Minutella si parla anche di cronaca e politica. In apertura di trasmissione, daremo voce a Loredana Zerbo, la madre di Paolo La Rosa, il ragazzo ucciso a coltellate il 24 febbraio del 2020. Il presunto omicida è stato condannato ieri a 16 anni di reclusione. Una sentenza contestata dai familiari di La Rosa.

Elezioni a Palermo e in Sicilia, le ultime novità

Per la politica, la redazione di Casa Minutella si collegherà con Palazzo dei Normanni, per sentire il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè. Massimo Minutella e il direttore di BlogSicilia Manlio Viola discuteranno con Miccichè l’evoluzione del quadro politico alla vigilia degli appuntamenti elettorali amministrativi e regionali.