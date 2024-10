Domenica 6 ottobre, le Terrazze di Mondello a Palermo accoglieranno il “2° Good Bikers Fest”, un evento che promette di unire passione per le motociclette e impegno sociale. Organizzato dall’Associazione Culturale “Good Bikers Palermo”, guidata da Leonardo Salerno, il raduno coinvolgerà oltre cinquanta MotoClub e FreeBikers provenienti da tutta la Sicilia.

Obiettivo: sensibilizzare contro la violenza sulle donne

L’iniziativa, dal titolo “Le due Ruote contro la Violenza sulle Donne”, ha un chiaro scopo benefico: sensibilizzare il pubblico e offrire supporto concreto alle donne vittime di violenza. Nel 2023, infatti, sono stati registrati circa 6.000 casi di violenza sulle donne in Italia, con più di 120 femminicidi, numeri allarmanti che richiedono attenzione e azioni concrete.

Associazioni in prima linea per dare supporto

L’evento vedrà la partecipazione di diverse associazioni che lavorano per sostenere le vittime e prevenire la violenza di genere. I protagonisti della giornata saranno i centauri, caratterizzati da barbe lunghe, tatuaggi e moto rombanti.

Il rombo delle moto per sensibilizzare

Saranno loro a dare un significato profondo al rombo delle loro motociclette, un suono che sperano possa giungere alle orecchie di chi ancora usa la violenza come strumento di sopraffazione. Il Good Bikers Fest non sarà solo un raduno di appassionati delle due ruote, ma anche un momento di riflessione e solidarietà, dimostrando come la forza di una comunità possa farsi sentire anche attraverso eventi di aggregazione e divertimento.

Un messaggio forte contro la violenza

Il messaggio di fondo è chiaro: unirsi contro ogni forma di violenza e contribuire a costruire una società più giusta e sicura per tutti, in particolare per le donne che ogni giorno affrontano situazioni di pericolo e abusi. Questo evento è la prova di come anche il mondo dei motociclisti, spesso visto come duro e ribelle, possa essere protagonista di iniziative dal forte impatto sociale, mostrando vicinanza e solidarietà verso le cause più importanti.

Un rombo di solidarietà

Un’occasione per ricordare che dietro al rombo delle moto, c’è il cuore pulsante di una comunità che vuole fare la differenza. L’appuntamento è fissato: domenica 6 ottobre a Palermo, dove il rombo delle moto non sarà solo un simbolo di libertà, ma anche di impegno e rispetto verso chi ha bisogno di aiuto.

