Il governo più longevo della storia italiana, Meloni festeggia 1413 giorni da Presidente del Consiglio

Manlio Viola di

04/09/2026

Anche il centrodestra siciliano festeggia 1413 giorni consecutivi al governo. Giorgia Meloni è appena diventata la Presidente del Consiglio più longeva nella carica nella storia italiana e per celebrare questo evento Fratelli d’Italia si incontra a Bari.

Gli auguri del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione Renato Schifani gli auguri li fa sui social e parla di “un risultato storico per il Governo guidato da Giorgia Meloni, che oggi raggiunge i 1.413 giorni in carica e diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. Desidero congratularmi con il presidente Meloni per questo traguardo, che non è soltanto un record, ma la dimostrazione del valore della stabilità politica”.

Sul fronte prettamente politico Schifani parla di “stabilità che significa poter programmare, portare avanti le riforme, mantenere gli impegni e costruire risultati importanti per i cittadini. E i tanti obiettivi raggiunti in questi anni dimostrano concretamente quanto questo approccio abbia prodotto”.

Ma Schifani non dimentica il suo essere azzurro: “Un primato che arriva dopo quello, altrettanto storico, di uno dei governi guidati da Silvio Berlusconi. Mi fa inoltre particolarmente piacere vedere come, in questi anni, si sia consolidata una sintonia forte tra il Governo nazionale e la Regione Siciliana. Una collaborazione che ha permesso di affrontare sfide importanti e di raggiungere risultati che hanno prodotto grandi benefici per i cittadini siciliani”.

I palermitani di Fratelli d’Italia a Bari

“Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica: un dato che, come esponenti di Fratelli d’Italia, ci riempie d’orgoglio e che, aggiunto ai risultati raccolti in quattro anni dall’Esecutivo dimostra in maniera evidente che la stabilità di governo è un bene per il Paese” dice, invece. il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, coordinatore provinciale di FdI a Palermo, che con il coordinatore cittadino Antonio Rini è presente alla manifestazione di Bari con una delegazione composta da oltre un centinaio tra amministratori locali e militanti. Della delegazione fanno parte anche i parlamentari regionali, nazionali ed europei di Palermo.

“Una presenza massiccia da parte di Palermo – prosegue Russo – che denota il grande attaccamento della nostra provincia a Fratelli d’Italia, punto di riferimento per chi governa il territorio. È questo il modo migliore per festeggiare il traguardo raggiunto dal governo Meloni. Un Esecutivo che, con la stabilità, ha ridato anche autorevolezza internazionale all’Italia, che si è lasciata alle spalle i periodi di incertezza caratterizzati dalla fragilità di governi nati spesso da alchimie politiche e non dalla volontà degli elettori – aggiunge Russo -. La fiducia degli italiani è stata ripagata e ora il governo guidato da Giorgia Meloni riparte dai suoi 1.413 giorni di impegno per raggiungere nuovi traguardi, avendo come unica stella polare il bene della nazione”.