GARA IN PROGRAMMA DOMENICA 1 AGOSTO

Terza tappa del GP Sicilia Open Water, circuito siciliano di nuoto in acque libero promosso da FIN ed ASI. Un 2021 che ha visto una grande partecipazione sia nella gara di Isola delle Femmine (PA) che in quella del Plemmirio (SR). Successo che si riconferma a guardare le liste ai nastri di partenza per la terza frazione di Cefalù. Palcoscenico importante quello della antica borgata marinara in provincia di Palermo, che vedrà alla partenza 376 concorrenti, con le iscrizioni già chiuse per l’eccessivo numero di domande. L’evento è in programma nella mattinata di domenica 1 agosto.

“Sono numeri importanti – affermano Enrico Lo Verde e Andrea Runfola, rappresentanti di Olympia Palermo ASD e Nuoto Kepha –. Numeri che sottolineano la crescita del settore del nuoto in acque libere e della nostra manifestazione. Complice la location d’eccezione ma anche la passione che mettiamo nell’organizzare. Il nostro obiettivo è far passare ad atleti ed accompagnatori una bellissima giornata di sport”.

I partecipanti si divideranno fra la gara sul miglio e quella sulla distanza di cinque chilometri. A quest’ultima, sono 67 gli agonisti iscritti, mentre risultano 77 gli atleti master partenti. Mentre sulla prima risultano aderenti 120 agonisti e 112 atleti master. Nell’anno dell’Olimpiade di Tokyo, posticipata a causa del covid-19, una simile partecipazione è un buon segno per lo sviluppo del movimento natatorio siciliano.

LA TERZA FRAZIONE DEL GP SICILIA OPEN WATER

Sulla gara, fra gli agonisti occhi puntati su Samuele Riccobeni. L’atleta è saldamente al comando della classifica generale, forte delle vittorie di Isola delle Femmine e nelle prove di Siracusa. Il nuotatore della Mimmo Ferrito ha attualmente 200 punti di vantaggio su Marco Inglima della Palermo Nuoto Asd e 300 su compagno di squadra Giuseppe Di Piazza. Tutt’altra storia per quanto riguarda le ragazze. Vantaggio risicato di Federica Sirchia ed Eliana Pardo dell’Aquarius ASD, tra le due soltanto 20 punti di distacco, più indietro invece Alessia Patti, Aquarius ASD, con 740 punti.

Tra i master si fa interessante la sfida tra Mauro Gully e Fabrizio Cavataio, rispettivamente Nuoto Chivasso e Olympia Palermo, con il primo ad avere un vantaggio di 90 punti. Ilenia Zizzo, Mimmo Ferrito, ed Annamaria Sapuppo, Trirock Asd, sono invece le indiscusse protagoniste della classifica femminile. Ma dovranno guardarsi le spalle da Eleonora Pumilia, Mimmo Ferrito, che al pari loro ha mostrato continuità di risultati.