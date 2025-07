Quella che termina venerdì 1 agosto è un’edizione di grande successo, ricca di eventi sold out, di “Jazz in vigna” la sesta stagione estiva open air organizzata dall’associazione culturale Algos, che gestisce il Monk Jazz Club di Catania, e come ogni anno ospitata dalla Tenuta San Michele di Santa Venerina, un vero e proprio jazz club all’aperto nel suggestivo scenario dei vigneti dell’azienda agrituristica etnea. E non ci poteva essere chiusura migliore: in programma, infatti, c’è “Solitude”, il primo concerto siciliano di presentazione dell’omonimo album di Dino Rubino, direttore artistico di “Jazz in vigna” e del Monk Jazz Club, uscito l’anno scorso. Con lui gli amici-fratelli Marco Bardoscia al contrabbasso e Stefano “Brushman” Bagnoli alla batteria.





Dino Rubino: «Siamo pienamente soddisfatti. E’ stata una stagione molto bella con sei sold out su sei concerti – per il mio concerto in effetti restano pochi ma veramente pochi biglietti – nonostante tanti eventi di jazz in varie località siciliane. Abbiamo proposto una musica bellissima che ha ricevuto tanti apprezzamenti da parte del pubblico. La formula, poi, della serata piena di musica, dall’aperi-dj set di apertura fino al live di fine serata dei ragazzi del Conservatorio di Catania ha funzionato. E i ragazzi hanno dato il massimo».

Dino Rubino, foto Alessia Spampinato

Tornando al live dell’1 agosto, “Solitude” riprende il settimo lavoro da leader del pianista e trombettista etneo, pubblicato dalla Tuˇk di Paolo Fresu, un triplo album che comprende due album con brani composti da Rubino e il terzo in gran parte dedicato agli standard, per un totale di oltre tre ore di musica. Rubino è tornato a registrare in trio dopo ben tredici anni: l’ultimo suo progetto con questo tipo di formazione era “Zenzi” del 2011. Nell’album “Solitude”, in ben trentatre brani, l’interazione tra i tre compagni di musica è decisamente felice. Ancora Rubino: «Con Stefano e Marco dal vivo ci ragioniamo sempre sul momento, abbiamo più di cento brani da poter eseguire, spesso non facciamo neanche una scaletta quando andiamo a suonare ci affidiamo a quello che succede al momento sul palco».





Stefano Bagnoli, Dino Rubino e Marco Bardoscia, foto Giancarlo Belfiore

Nell’album anche due omaggi a due grandi trombettisti, “Chat with Chet” ispirata da Chet Baker e “Song for Paolo” dedicata all’amico Paolo Fresu. Ciò vuol dire che Rubino quella sera tornerà a suonare anche la tromba? «La tromba è sempre con me e con questo trio mi capita spesso di suonarla – conclude -. E’ probabile che lo faccia anche quella sera».

Ogni appuntamento di “Jazz in vigna” è ricco di musica a partire dalle ore 19 con l’Aperi-Dj set a cura di Cuperose, il progetto del musicista e produttore Andrea Privitera, seguito alle 20.30 dal concerto dell’artista principale sul palco centrale, seguito alle 22.30 dal live degli studenti delle classi jazz del Conservatorio Bellini di Catania. L’1 agosto suonerà il quartetto formato dalla cantante Simona Giuffrida, il pianista Sirio di Blasi, il bassista Tony Pinzone e il batterista Gioele Sciacca.





Finito “Jazz in vigna”, l’associazione Algos ha in calendario tre eventi. Il 18 agosto, al Parco archeologico di Giardini Naxos, suonerà il sassofonista vittoriese Francesco Cafiso in trio con Dino Rubino al pianoforte e Nello Toscano al contrabbasso. Due gli eventi, invece, per il Catania Summer Fest, il programma estivo del Comune di Catania. Il 25 agosto, al Palazzo della Cultura, suonerà il trio del pianista fiorentino Alessandro Lanzoni (con lui Matteo Bortone al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria), ospite Francesco Cafiso. Il 28 agosto, in piazza Federico di Svevia, suonerà la pianista romana Rita Marcotulli. E l’11 ottobre con uno dei veterani del jazz italiano, il sassofonista Gianluigi Trovesi, ripartirà la stagione al chiuso del Monk Jazz Club di Catania.

Luogo: Tenuta San Michele, Via Zafferana, 13, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Dino Rubino Marco Bardoscia Stefano Bagnoli

Prezzo: 32.00

Info:

L’1 agosto ultimo live della sesta rassegna estiva organizzata dall’associazione Algos – Monk Jazz Club di Catania e ospitata dalla Tenuta San Michele di Santa Venerina, in zona etnea. In calendario il concerto di presentazione dell’album “Solitude” di Dino Rubino, direttore artistico di “Jazz in vigna” e del Monk Jazz Club, il quali sarà affiancato da Marco Bardoscia al contrabbasso e Stefano “Brushman” Bagnoli alla batteria

Link: https://www.facebook.com/MonkClubCatania

