Manifestazione organizzata dall'Usic

Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la manifestazione dedicata al mondo del cavallo e all’ippoterapia, svoltasi ieri presso la struttura di viale Diana a Palermo. L’evento, organizzato dall’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic) Sicilia in collaborazione con l’Asd Cavallo amico, ha visto la partecipazione entusiasta di decine di famiglie, giovani e appassionati. L’iniziativa ha trasformato l’area in un vivace centro di aggregazione, confermando l’interesse della cittadinanza verso attività che uniscono lo sport alla solidarietà.

Emozioni in sella per i più piccoli

Fin dalle prime ore del mattino l’atmosfera è stata carica di emozione in una giornata interamente dedicata alla natura e all’inclusione. Sotto l’attenta supervisione della presidente dell’associazione, Isabella Alioto, i numerosi partecipanti hanno avuto l’opportunità unica di avvicinarsi al mondo dell’equitazione. Il momento più significativo è stato il cosiddetto “battesimo della sella”: un piccolo percorso assistito che ha permesso a molti bambini e ragazzi di provare per la prima volta l’emozione di montare a cavallo, ricevendo un attestato simbolico a ricordo dell’esperienza vissuta.

L’impegno sociale e il valore dell’ippoterapia

Oltre all’aspetto ludico, l’evento ha posto l’accento sull’importanza dell’ippoterapia come strumento fondamentale per il benessere psicofisico. Attraverso dimostrazioni pratiche e momenti di interazione diretta con gli animali, l’Usic Sicilia ha voluto ribadire il proprio impegno nel sociale, promuovendo attività che favoriscano l’inclusione e il contatto con l’ambiente. La capacità del cavallo di interagire con l’uomo è stata al centro del dibattito, evidenziando come l’animale possa diventare un mediatore relazionale straordinario, specialmente per i soggetti più fragili.

Sinergia tra istituzioni e territorio

“Vedere così tanti sorrisi e una partecipazione così numerosa ci riempie di orgoglio,” ha commentato Francesco D’Alterio, segretario generale regionale dell’Usic Sicilia. Secondo il segretario, questa giornata dimostra come la sinergia tra le istituzioni e le associazioni del territorio possa generare momenti di altissimo valore sociale. Il cavallo, nelle parole degli organizzatori, non è solo un animale ma un ponte verso l’altro e un alleato prezioso per la crescita dei più piccoli. La manifestazione si è conclusa con una foto di gruppo e un grande applauso collettivo, mentre il successo dell’iniziativa è rimbalzato anche sui social media, raccogliendo centinaia di interazioni in poche ore.