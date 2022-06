Grande successo per il concerto di Max Gazzè e dell’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. La manifestazione musicale è stata caratterizzata da continui applausi da parte di un pubblico che ha fatto registrare il sold out per un progetto speciale: Max Gazzè riletto dal Brass Group in chiave jazzy.

Successo al Verdura

Si è trattato di una festa in musica per continuare a far vivere il jazz, far divertire e far ballare il pubblico, il turista, il passante, il curioso, l’estimatore nei luoghi del Sicilia Jazz Fstival 2022. Il concerto era inserito nella quinta giornata del Festival internazionale. Sul palco principale, al Teatro di Verdura, Max Gazzè & l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Gazzé precursore di mode e temi, eccellente performer da palcoscenico, ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live.

Gazzè riletto in chiave jazz

E così a Palermo, Gazzé viene riletto dal Brass in chiave jazz, una prima assoluta. Artista d’immediata riconoscibilità per linee melodiche originali e orecchiabili, per taglio vocale e interpretativo inconsueto e personale e per spessore di testi poetici ora surreali ora stralunati, Max Gazzè occupa un posto molto particolare nello scenario della canzone d’autore italiana. Tra i primi ad accorgersi del suo valore era stato Franco Battiato che nel 1995 chiede all’artista romano (ma di padre ragusano) di aprire le tappe del tour “L’ombrello e la macchina da cucire”, imponendolo così ad un pubblico assai vasto. Da quel momento a Gazzè si schiudono le porte di un successo via via scandito da canzoni come “Cara Valentina”, “Vento d’estate”, “Una musica può fare”, “Il solito sesso”, “Ti sembra normale” ed altri capitoli presto inseritisi con forza nell’immaginario collettivo. Canzoni che in questa produzione esclusiva vengono rilette in un’inedita chiave jazz dagli arrangiamenti originali.

Abbonamenti e biglietti

Gli abbonamenti per i dodici concerti del teatro di Verdura, per i concerti delle sedi del Village ed i biglietti delle singole esibizioni sono disponibili su www.bluetickets.it. Costo dell’abbonamento al Teatro di Verdura a partire da 90 euro, biglietti singoli al Teatro di Verdura a partire da 10 euro, abbonamento rassegna completa Village 30 euro, abbonamento giornaliero Village 10 euro.