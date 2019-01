il 5 e 6 gennaio a palermo

Sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019 il Teatro del Fuoco Kids dedica ai bambini dai 3 ai 12 anni un pomeriggio all’insegna del fuoco.

Il Teatro del Fuoco Kids si realizza con giochi di socializzazione, merenda e lo spettacolo del fuoco dalle 17 alle 19.30 da Elementi, la casa del Teatro del Fuoco di via T. Natale 78e di fronte villa Boscogrande a Cardillo/tommaso Natale, Palermo. Fermata metro Cardillo/Zen.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3296509941.

La casa del Teatro del Fuoco è un luogo protetto dove la creatività stimola la gioia dei piccoli.

Il Teatro del Fuoco Kids, nato come sezione del Teatro del Fuoco International Firedancing Festival, ha lo scopo di stimolare le emozioni del bambino, è una novità che si realizza due volte al mese ed amplia l’offerta annuale del festival internazionale che ogni anno approda in Sicilia il 1° agosto e del Teatro del Fuoco Christmas realizzato durante il Natale in alcuni comuni siciliani ed a Capodanno a Palermo.