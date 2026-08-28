La ventesima edizione del festival di musica antica di Gratteri, organizzata dall’associazione MusicaMente, con il contributo del comune del borgo madonita e il sostegno del ministero della Cultura attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, prosegue oggi 28 agosto, alle 21.15, alla chiesa di Santa Maria di Gesù, con il chitarrista portoghese Tiago Matias, tra i più autorevoli interpreti europei della vihuela e della chitarra barocca, con un recital dal titolo “Sospiro – An Iberian Musical Journey Through the 16th, 17th and 18th Centuries”.





Il concerto sarà, infatti, un vero e proprio viaggio sonoro attraverso tre secoli di storia musicale tra Portogallo e Spagna, dal Cinquecento al Settecento, alla scoperta di un patrimonio nel quale convivono linguaggi differenti e profondamente legati tra loro. Attraverso il timbro intimo e raffinato degli strumenti storici, Tiago Matias accompagnerà il pubblico in un percorso che restituisce il fascino di una delle tradizioni più fertili della musica europea. Il titolo stesso richiama una dimensione evocativa e raccolta, ideale per un concerto nel quale il repertorio antico torna a parlare al presente con immediatezza e intensità.





Il 29 agosto, invece, alle 21.15, in piazza Monumento, il festival celebrerà invece il proprio ventesimo anniversario con una conferenza dedicata alla storia della manifestazione e al contributo offerto, in due decenni di attività, alla valorizzazione del patrimonio musicale e culturale delle Madonie. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia della sede di Gratteri. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Gratteri, Giacomo Santoro. Interverranno Paolo Rigano, direttore artistico del festival, Maria Andreana Sapienza, presidente dell’Archeoclub d’Italia della sede di Gratteri ed il ricercatore Marco Fragale. A moderare l’incontro sarà Maria Andreana Sapienza.

Luogo: Gratteri

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:15

Artista: Tiago Matias

Prezzo: 0.00

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