Doppia aggressione alla Nona Sezione del carcere Ucciardone a Palermo. Lo denuncia il Cnpp. L’aggressione all’agente di polizia penitenziaria da parte di un detenuto di origine italiana con disturbi psichiatrici è avvenuta in due fasi diverse.

“Prima lo ha colpito con una sbarra di alluminio un agente, poi ha distrutto la cella e ha scaraventato contro un secondo poliziotto parte di un lavandino ferendolo avambraccio sinistro procurandogli una ferita gravissima molto profonda – dice Maurizio Mezzatesta segretario del Cnpp – Bisogna accelerare la chiusura della nona come promesso dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro in visita all’Ucciardone nei giorni scorsi.

Ora basta si dia al personale la possibilità di difenderci non siamo carne da macello. Gli agenti feriti sono in ospedale per essere curati”.