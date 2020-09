I rilievi condotti dalla polizia municipale

Gravissimo incidente questa sera a Palermo. Un’auto per cause in corso di accertamento ha cappottato in corso Tukory. Una donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata portata all’ospedale Civico dai sanitari del 118.

Non si hanno notizie sulle sue condizioni. Pare che nell’incidente siano coinvolte altre auto. Il traffico nella zona è rimasto bloccato e la strada è stata chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere operare.

Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale. Gli agenti stanno cercando di ricostruire quello che è successo e accertare le responsabilità.