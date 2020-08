In località Piano Torre

Un incidente stradale ha coinvolto una moto e due auto lungo la strada statale 113 all’altezza della località Piano Torre, nel Messinese. I Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando di Messina sono intervenuti intorno alle 21 per un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e due autovetture. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze ma solo molto spavento e qualche ferito.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco arrivata tempestivamente con una autopompa serbatorio e un pickup attrezzato. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificare tutta l’area circostante poichè le persone coinvolte erano già sotto le cure del personale medico giunto sul posto con due ambulanze.

Ieri un altro incidente, stavolta mortale, si è verificato a Palermo. Un giovane motociclista Francesco Bologna 21 anni, di Termini Imerese, è morto in via Gibilrossa nella zona di Ciaculli. Nell’incidente non sarebbe coinvolto nessun altro mezzo. Pare che il giovane stesse tornando dopo una gita nella zona di Gibilrossa insieme ad un gruppo di motociclista e ha perso il controllo del mezzo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi per accertare eventuali responsabilità. Il giovane di Termini Imerese aveva compiuto il suo ultimo compleanno appena un mese fa quando la bacheca della sua pagina Facebook si è riempita degli auguri dei tantissimi amici, molti dei quali condividevano con lui la passione per le due ruote.