Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Messina Marine a Palermo, all’altezza del parcheggio 4 Torri. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due autovetture e una moto.









Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente della prima auto, che ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure necessarie prima di disporre l’urgente trasferimento in ospedale del ferito.

Il traffico nella zona è momentaneamente rallentato a causa dell’incidente. Si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per l’esecuzione dei rilievi necessari a determinare la dinamica esatta dello scontro e per la gestione della viabilità.

Attenzione: Si potrebbero verificare ulteriori rallentamenti alla circolazione nell’area per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.