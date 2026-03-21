Grave incidente in via Pitrè a Palermo. Una donna è stata investita da un Tir. La donna è stata estratta da sotto il grosso mezzo dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118 che scortati dai carabinieri l’hanno trasportata all’ospedale Civico di Palermo.

Sono in corso i rilievi da parte della polizia municipale. Le condizioni della donna sono molto gravi.

E’ stata investita una donna di 41 M.D.A. anni che stava percorrendo il controviale in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno visto la donna camminare a piedi, prima di essere colpita dal mezzo pesante. Il tir l’avrebbe prima travolta e poi trascinata per una decina di metri, passando su bacino e gamba.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla da sotto il mezzo e affidarla ai sanitari del 118 che, scortati dai carabinieri, l’hanno portata all’ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravi. In corso i rilievi da parte dell’infortunistica della polizia municipale.