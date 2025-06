Si prega per Martina, una ragazza di appena 14 anni rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 giugno. Il dramma si è consumato lungo la strada statale 113, nei pressi di Isola delle Femmine. Martina si trovava a bordo di uno scooter insieme al fidanzato quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, il mezzo ha improvvisamente sbandato, finendo fuori controllo.

L’impatto e il codice rosso

Stando alle prime ricostruzioni, lo scooter avrebbe perso aderenza per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane e trasportata d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia di Palermo. E’ attualmente ricoverata in terapia intensiva e tenuta in coma farmacologico. Il fidanzato, 20enne, ha riportato solo lievi escoriazioni.

Ondata di affetto sui social

Sono ore di apprensioni per gli amici e i parenti di Martina. In poche ore, tantissimi messaggi di preghiera sono stati rivolti alla giovanissima, attualmente in gravi condizioni: “Uniamoci tutti per una preghiera per Martina – scrive Angela – sta notte ha avuto un gravissimo incidente e al momento si trova in una situazione critica”.

Anche il consigliere comunale presidente della sesta commissione consigliare, Ottavio Zacco, si è unito alle preghiere: “Mi unisco con profonda apprensione e partecipazione alla preghiera di tutta la comunità di Partanna Mondello, un abbraccio forte alla famiglia”.

Altri incidenti recenti

Un altro incidente grave ha coinvolto ieri, 26 giugno, un ingegnere che doveva eseguire un sopralluogo sul veliero Bayesian. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 113, nel tratto tra Bagheria e Casteldaccia. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto elettrica su cui viaggiava ha urtato alcune vetture parcheggiate a bordo strada, finendo per capovolgersi. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’arrivo dei soccorsi, i rilievi della polizia stradale e l’intervento dei vigli del fuoco. L’ingegnere è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo ma le sue condizioni non sono preoccupanti.