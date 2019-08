Ancora un rinforzo importante per il Green Basket. Il roster palermitano, ripescato in Serie B, continua la propria campagna acquisti e questa volta si aggiudica il giovane classe ’97 Luca Pollone con un passato al Biella. Gli esordi in maglia Andromeda Basket quand’era poco più che un bambino, poi il trasferimento nella squadra della città. Vercellese di nascita, ma biellese d’adozione, la carta d’identità dice 22 anni per Luca Pollone, guardia di 195 centimetri cresciuto nel prestigioso vivaio della Pallacanestro Biella. Dall’Under 15 all’inserimento nelle rotazioni della prima squadra, un percorso netto, culminato con il debutto in Serie A2 nel 2015. Nel mezzo due stagioni di prestigio in DNG (l’ultima, nel 2016/17, a 17 punti di media) e il debutto in Serie C con la canotta della società satellite Cestistica Biella, a 12 punti ad allacciata di scarpe: questa la stagione che gli vale la chiamata in pianta stabile al piano superiore.

Nel 2016-17 entra così a far parte dell’organico di A2 con cui gioca 29 partite per una media di tredici minuti ad incontro e contribuisce, con quasi quattro punti di media, alla conquista della Coppa Italia LNP. Si conferma pedina di riferimento anche nella stagione 2017-18 in cui disputa 30 incontri con un average di tredici minuti a partita: credenziali che, nel gennaio 2017, gli valgono la convocazione in Nazionale Under 20 da parte di coach Maurizio Buscaglia. Nell’ultima annata Pollone gioca in prestito all’Olimpo Basket Alba, in Serie B, affermandosi tra i migliori under del Girone A a 7.3 ppg in 27 minuti di utilizzo medio.