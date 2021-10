Un presidio democratico e antifascista, a partire dalle 9, nella sede della Cgil palermitana in via Meli, 5. La mobilitazione è stata decisa dal segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo per “condannare il gravissimo e intollerabile atto” e “respingere con la presenza di tanti questo attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro”.

“L’assalto alla sede della Cgil a Roma è un fatto – dichiara il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza – gravissimo e inaccettabile. A tal proposito abbiamo convocato tutti gli organismi statutari di tutte le province siciliane, che si riuniranno presso le Camere del Lavoro di tutta la Sicilia, per difenderci da un evidente attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro. Attacco che non riguarda solo la Cgil, ma tutta la società civile”.

Tutte le sedi della Cgil in Sicilia oggi saranno aperte e presidiate, a partire dalla sede regionale di via Bernabei 22, in segno di condanna agli attacchi delle scorse ore da parte di manifestanti no–vax , no green–pass- e di Forza Nuova.

“Auspichiamo una reazione di tutte le forze democratiche – dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – all’aggressione di stampo fascista che è andata in scena contro la nostra sede nazionale. In ballo ci sono le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione – aggiunge – da quella di opinione a quello alla salute e quanto sta accadendo desta allarme, va condannato e obbliga a un serrate le fila di tutte le forze democratiche”.

Rispondiamo oggi con il linguaggio e le azioni proprie della democrazia e della legalità contro un atto gravissimo di chi ormai ha superato i limiti stabiliti dalla costituzione – dice Fabio Cirino, segretario Flc CGIL Palermo – Attaccare un presidio di democrazia, come una sede sindacale, usando violenza anche contro i lavoratori e alludo alle forze di polizia schierate in quel momento a difesa della sede sindacale, è il segno tangibile che occorre una risposta ferma, unitaria e decisa di tutte le forze sociali, politiche e civili che credono nei valori della democrazia e della legalità, ripudiando qualsiasi forma di violenza e di fascismo”.