Contro il green pass, domani manifestazione a Palermo

“Palermo per la libertà”: è questo il nome della manifestazione “pacifica e democratica” – fa sapere l’europarlamentare Francesca Donato – contro il green pass che si terrà a Palermo domani, sabato 27 novembre alle ore 16 al Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo.

“Difenderemo la Costituzione”, in piazza Francesca Donato

In piazza ci sarà anche l’europarlamentare e candidata sindaco di Palermo Francesca Donato, che spiega: “Domani in piazza ci saranno i cittadini che sentono il sacro dovere di difendere la Costituzione. Ci ritroveremo insieme per dare conto delle nostre ragioni e per dire il nostro no a misure irrazionali, illogiche e inutili e dimostrare a chi ci governa che siamo stanchi e pronti a tutelare i nostri diritti e le nostre libertà”.

Gli altri presenti

A prendere parte alla manifestazione anche il sindacato FISI e il movimento Ancora Italia e numerosi esponenti della società civile.

Il manifesto per la “Rinascita Repubblicana”

L’europarlamentare e candidata sindaco di Palermo Francesca Donato, si è già espressa più volte circa la propria contrarietà al green pass. A fine ottobre ha lanciato il manifesto di “Rinascita Repubblicana” sui social dichiarando: “Con il manifesto per la ‘Rinascita repubblicana’ vogliamo dire basta a due anni di sospensione dei nostri diritti fondamentali e delle nostre libertà inviolabili e chiedere di riavere indietro le nostre vite”.

“Italiani costretti ad accettare misure illegittime”

“Gli italiani – ha spiegato ancora Donato – a causa della pandemia sono stati costretti ad accettare misure illegittime benché formalmente legali come il coprifuoco, il lockdown, le vaccinazioni obbligatorie e infine i lasciapassare sanitari. È arrivato il momento di attivarci per riavere indietro la nostra vita, con i nostri diritti e senza discriminazioni”. E’ possibile leggere il manifesto sul sito www.francescadonato.eu.

Sabato scorso in piazza gli attivisti dei “No paura day”

Un’altra manifestazione palermitana contro il green pass si è tenuta sabato scorso davanti al Teatro Massimo. In piazza gli attivisti dei “No Paura day”. I manifestanti hanno dichiarato che “gli italiani si sentono presi in giro”.

Insomma, non mancano le voci di dissenso contro i provvedimenti del governo nazionale.