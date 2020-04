Controlli di polizia, carabinieri e finanzieri

L’elicottero segnala la presenza di intenso fumo provenire da cortili e spiazzi e polizia, carabinieri e finanzieri insieme al personale della Rap eseguiva controlli e sequestri.

Due oggi a Palermo. Le forze dell’ordine hanno trovato sedie e tavoli e griglie con ancora la carne sul fuoco nella zona di Largo Balistreri a Brancaccio e in via Rocky Marciano allo Zen 2.

Come avvenuto nei tetti dei palazzi di piazzale Ignazio Calona ieri gli agenti con il personale della Rap hanno sequestrato tutto. Una ventina di agenti di polizia, carabinieri e finanzieri hanno eseguito i controlli fino al tardo pomeriggio. Controlli anche su strade e autostrade.

Nonostante le previsioni pochissime auto oggi in giro e poche le multe elevate ai palermitani che non avevano giusti e validi motivi per uscire da casa.

Nulla a che vedere con quanto successo allo Sperone ieri e oggi allo Zen e a Brancaccio ma gira su whatsapp e sui social un video che immortala due carabinieri che stanno arrostendo la carne sul tetto della caserma dei carabinieri dello Zen. “Loro sì e noi no”, dice il residente che ha girato il video.

I due militari hanno cucinato la carne e sono subito rientrati negli alloggi dove vivono, senza creare assembramenti.

