Intelligenza artificiale e mare al centro dell’incontro internazionale organizzato dalla Guardia costiera italiana in qualità di presidente dell’European coast guard functions forum (ECGFF). Questa mattina, 29 gennaio, Palermo ha ospitato, presso il Marina Convention Center al molo trapezoidale, un workshop intitolato “Tecnologie avanzate e intelligenza artificiale per il mare: innovazione nel controllo della pesca marittima”. A presiedere all’incontro circa 90 rappresentanti provenienti da oltre 21 paesi e 4 Agenzie europee: si è dialogato circa l’analisi delle sfide potenziali legate all’uso delle tecnologie emergenti e dell’intelligenza artificiale nelle varie funzioni della Guardia costiera.

Focus su intelligenza artificiale sul controllo della pesca

In tale contesto, l’ECGFF e l’agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) hanno deciso di organizzare un incontro internazionale per approfondire le tecnologie innovative ed emergenti, inclusa l’intelligenza artificiale, nelle funzioni della Guardia costiera, comprese le ispezioni e il monitoraggio delle attività di pesca.

Obiettivo del workshop

Il workshop ha previsto una combinazione di tematiche e panel di discussione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni di Guardia costiera degli stati membri dell’Unione europea ed esperti in tecnologie e intelligenza artificiale. L’obiettivo prefissato, è stato quello di promuovere una cooperazione più forte e un approccio innovativo nel campo del controllo della pesca e della sicurezza marittima.

La Guardia costiera italiana assume la presidenza dell’ECFGG

Nel 2024 a Setúbal, in Portogallo, è stata affidata ufficialmente alla Guardia costiera italiana la presidenza dell’European Coast Guard Functions Forum un consesso internazionale che riunisce i rappresentanti delle principali organizzazioni con funzioni di Guardia costiera degli Stati membri dell’Unione europea.

Un primo passo verso un anno importante, il 2025, per la Guardia Costiera italiana, alla quale è stata affidata anche la presidenza del Mediterranean Coast Guard Functions Forum e del Coast Guard Global Summit, momenti di incontro che vedranno i rappresentanti delle omologhe organizzazione di Guardia costiera del Mediterraneo e del mondo confrontarsi sui temi comuni legati alla marittimità.

Per la prima volta nella storia nel 2025, in occasione delle celebrazioni del 160esimo anniversario della fondazione del corpo delle capitanerie di porto, un singolo paese ospiterà tutti e tre i forum contemporaneamente. Sarà anche la prima volta che un Paese europeo guiderà il Global Summit, finora presieduto dal Giappone, a testimonianza del prestigio internazionale che la guardia costiera italiana ha saputo conquistare nel corso degli anni, ponendosi come punto di riferimento per tutte le omologhe organizzazioni di Guardia Costiera nel mondo.