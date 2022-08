L’Asp di Palermo interverrà presto

A Villa Delle Ginestre struttura dell’Asp che accoglie pazienti per lo più immobilizzati a letto si sono guastati i condizionatori. Per i ricoverati un ulteriore supplizio viste le loro delicate condizioni.

“Ci hanno consentito di portare i ventilatori, ma nelle stanze si soffoca – raccontano i familiari dei ricoverati – abbiamo chiesto di intervenire ma non abbiamo avuto risposte sui tempi. Con questi giorni di caldo il ricovero è ancora più insopportabile”.

L’Asp di Palermo dice che presto interverrà. “Le elevate temperature registrate nei giorni scorsi hanno provocato il danneggiamento di 3 gruppi frigo del sistema di climatizzazione di Villa delle Ginestre – dicono dall’azienda – il guasto ha interessato 3 camere di degenza in cui erano ricoverati 6 pazienti (su 20 totale in questo momento). Immediatamente è intervenuto l’ufficio tecnico che ha provveduto alla riparazione di un gruppo frigo, mentre per altri 2 si è resa necessaria la sostituzione della “scheda” elettronica. Scheda che dovrebbe essere recapitata entro la giornata di domani. Nel frattempo l’organizzazione della struttura ha dotato di ventilatori le stanze e sta provvedendo a trasferire 2 pazienti in stanze di degenza resesi disponibili e non compromesse dal guasto al climatizzatore”.