Con una delibera del direttore generale dell’Azienda sanitaria di Palermo ha reso noto di aver accettato l’offerta economica di oltre 3,2 milioni dalla società Mediofinanza Srl per l’acquisto dell’immobile dell’ex clinica Le Magnolie, di Bagheria. La Regione siciliana ha previsto che l’immobile fosse destinato a Casa della Salute, un modello di assistenza sanitaria integrata al sistema sanitario nazionale.

10 milioni per acquisto e ristrutturazione

Per l’acquisto si farà fronte con il finanziamento del ministero della Sanità di 10 milioni e il resto servirà per la ristrutturazione dei locali. Così, dopo anni di abbandono, l’ex clinica Le Magnolie sarà nuovamente fruibile ai cittadini non solo bagheresi ma anche a quelli dei comuni che fanno parte del distretto sanitario 39, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla e Ficarazzi, che recandosi presso la Casa della Salute troveranno concentrati in una stessa struttura tutte le prestazioni socio sanitarie.

Una casa della salute

Nella delibera ASP di approvazione dell’avviso pubblico si leggeva che l’immobile ricadente nel territorio del distretto Sanitario 30 era da destinare a Casa della salute al fine di erogare in uno stesso spazio fisico l’insieme delle prestazioni sociosanitarie descritte che ASP eroga, favorire l’unità e l’integrazione dei livelli assistenziali delle prestazioni socio-sanitarie e nel contempo razionalizzare gli spazi e ridurre la spesa per immobili da destinare ad sanitaria che l’ASP conduce in locazione.

Una casa di comunità a Bagheria

Dunque l’edificio verrà restituito all’uso della comunità e intanto l’amministrazione comunale di bagheria continua a lavorare sull’idea di realizzare una casa di comunità presso palazzo Busetta. In relazione alla programmazione del piano di rinnovo della sanità presentato dalla Regione Siciliana lo scorso 3 febbraio, Piano presentato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, è infatti possibile utilizzare i fondi messi a disposizione dal PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per la sanità della Regione Sicilia saranno utilizzati per 39 ospedali di comunità, 146 case della comunità hub (CdC) e 49 centrali operative territoriali (COT). Bagheria ed i sindaci del distretto, di concerto con la direzione dell’ASP, hanno ragionato su una possibile sede per una casa di comunità a palazzo Busetta dove attualmente ha sede l’assessorato alle Politiche sociali, l’ex tribunale per realizzare una casa di comunità con i fondi del PNRR.