la nota di amap

L’AMAP S.p.A. informa che, a seguito di interruzione del funzionamento del Pozzo Ciaramella 2 e delle lavorazioni già in fase di esecuzione volte al ripristino dello stesso, nella giornata di oggi, martedì’ 25 giugno 2019, si verificheranno disservizi ai turni di erogazione delle utenze del Comune di SANTA CRISTINA GELA.

La normale erogazione idrica all’utenza, salvo imprevisti rilevati in corso d’opera, verrà ripristinata dalla giornata di mercoledì 26 giugno.

Per qualsiasi informazione si potranno contattare i seguenti numeri: 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Inoltre, ancora L’AMAP S.p.A. informa che, a seguito di interruzione della condotta di adduzione dal potabilizzatore Raia e del conseguente mancato accumulo ai serbatoi del Comune di CORLEONE, dalla giornata di martedì 25 giugno 2019 e fino alla riparazione del guasto, la distribuzione idrica alle seguenti zone del Comune, avverrà secondo il calendario di seguito riportato:

– ZONA SERVITA DA “SERBATOIO MALPASSO” (Via Aldisio, Contrada San Giovanni, Contrada Caputo, Contrada Punzonotto, Via Francesco Crispi, Via Don Giovanni Colletti, Via Consolazione e zone limitrofe) – Tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 8,45;

– ZONA SERVITA DA “SERBATOIO PUNZONOTTO” (corso dei Mille, via Trapani, zona Villa Comunale, contrada Santa Lucia e via Letizia) – Tutti i giorni dalle ore 6,30 alle ore 9,00;

– ZONA SERVITA DA “SERBATOIO SOPRA LA ROCCA” (contrada San Giacomo alta e bassa, contrada San Marco, Via Modesto) – A giorni alterni dalle ore 7,30 alle ore 9,30;

– ZONA SERVITA DA “SERBATOIO SAN GIOVANNI” (zona Madonna delle Grazie, Via Bentivegna, Via Sicilia, Via Trento, Via Pozzo Buono, Via Guardia, Via Marsala, Via Finocchiaro Aprile, Via Santa Maria e zone limitrofe) – Tutti i giorni dalle ore 7,15 alle ore 9,30;

– ZONA SERVITA DA “SERBATOIO SAN GIULIANO” (via Santissimo Salvatore, via Beato Bernardo, via, piazza e zona San Nicolò) – Tutti i giorni dalle ore 6,50 alle ore 9,15.

La normale erogazione idrica verrà ripristinata al completamento dei lavori di riparazione della condotta di adduzione Raia.