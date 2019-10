La nave Antonello da Messina che collega Palermo ad Ustica questa mattina ha avuto un guasto all’impianto di raffreddamento ed è stata costretta a tornare indietro verso il porto del capoluogo siciliano.

I 34 passeggeri sono scesi a Palermo in attesa della prossima corsa. La nave è in porto ed operai stanno cercando di riparare il guasto. Non si sa se oggi la nave lascerà la banchina alla volta dell’isola.