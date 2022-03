Si dona presso la sede in corso Butera

L’amministrazione comunale di Bagheria con il suo centro operativo Socio Sanitario sostiene la campagna di raccolta di farmaci e materiali sanitari organizzata dalla Coop. sociale La Pira e l’Ordine dei Farmacisti della provincia d​i Palermo per la popolazione ucraina colpita dalla guerra in seguito all’invasione militare russa.

Raccolta da lunedì a venerdì

Il Comune in collaborazione con Caritas Cittadina organizza la raccolta presso la sede nella chiesa antica di San Pietro in corso Butera da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Cosa serve

Quello che serve è il materiale necessario nelle zone di guerra: Bende sterili, bende orlate, garze sterili, ketamina, paracetamolo 500 mg cpr, collari cervicali, lenzuolo termico, sapone mani (saponetta), salviette umidificate, cotone idrofilo, gel x le mani (tipo amuchina), tamponi emostatici, lacci emostatici, polvere emostatica, bende occlusive, antinfiammatori, antidolorifici di ogni genere, siringhe (non da insulina), flebo in plastica di acqua fisiologica, glucosata e ringer lattato, pomate per ustioni, sondini, barelle in yuta, nastri in TNT varie misure, cateteri venosi varie misure, kit sutura, anti emorragici, adrenalina, lidocaina.

L’appello al “buon cuore dei bagheresi” dell’assessore Tornatore

“Lanciamo un appello al buon cuore dei bagheresi che ci aiutino in questa raccolta fi farmaci e materiali sanitari – dice l’assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia, Emanuele Tornatore – in questo momento di tristezza e dolore per quanto accade in Ucraina piccoli gesti di generosità possono essere di grande aiuto nella speranza che quanto prima si possa mettere fine a tanta sofferenza”.

Raccolta generi prima necessità della MedTrade

Domenica 6 marzo, la MedTrade Volley Palermo organizza assieme l’associazione Medullolesi del capoluogo siciliano, una raccolta di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni ucraine che stanno subendo l’invasione militare russa e gli effetti devastanti di una guerra assurda. MedTrade Volley Palermo raccoglie beni di prima necessità per la popolazione Ucraina

La raccolta nell’oratorio Ss. Cosma e Damiano di Sferracavallo inizierà dalle 15 mentre alle 17.30 inizierà la sfida tra la MedTrade Volley Palermo ed il Caffè Trinca Palermo della 16ma giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo.