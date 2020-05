La selezione

Il comune di Bagheria ha indetto 5 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale, esclusivamente riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette ex art.1 L. 68/1999 (Disabili).

Le figure ricercate, ed i posti disponibili sono:

N°1 Cat. D Istruttore Direttivo Informatico a tempo indeterminato e pieno,

N°1 Cat. C- Istruttore Informatico a tempo indeterminato e parziale al 50%

N°2 Cat. C- Istruttore Contabile a tempo indeterminato e parziale al 50%

N°2 Cat. C- Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e parziale al 50%

N°2 Cat. B- Custode Cimitero a tempo indeterminato e parziale al 50%.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorno, decorrenti dal primo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie speciale Concorsi, pubblicazione avvenuta oggi.

La scadenza è prevista quindi per il 29 giugno 2020, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune il quale rilascerà idonea ricevuta, oppure a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollobagheria@postecert.it. con indicazione dell’oggetto della selezione ed allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. In tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico; Si può inoltre spedire una raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria (PA); , con indicazione del mittente e riportando la dicitura specifica di ogni concorso come indicati nei bandi.

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa pari ad 10,33 euro da effettuarsi a mezzo versamento in conto corrente postale n. 15646904 intestato a Comune di Bagheria Servizio di Tesoreria , oppure tramite bonifico bancario intestato a Comune di Bagheria IBAN : IT 65 U 01030 43071 000003885251 con l’indicazione della causale “Tassa di concorso”.

I requisiti richiesti, le modalità di presentazioni ed ogni altra informazione è specificata nei bandi che sono pubblicati all’albo pretorio on line del comune e qui in allegato, come così pure modello di domanda.