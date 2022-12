Le ultime

In Ucraina è in corso una dura offensiva russa con attacchi missilistici contro alcune città, tra cui Kiev. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riportato di varie esplosioni. Colpite anche Odessa, Mykolaiv e Kharkiv. Prese di mura soprattutto le infrastrutture critiche.

A Sumi, il governatore Dymytro Zhyvytskyi ha comunicato che la città sta subendo interruzioni di corrente intermittenti a causa degli attacchi missilistici russi. Attaccate anche la città di Kryvyi Rih (dov’è stato colpito un palazzo residenziale e ci sarebbero vittime sotto le macerie) e la regione di Zaporizhzhia.

Per quanto riguarda Kiev, si parla di almeno tre quartieri colpiti: Desnyan, Dnipro e Holosiiv. Il sindaco avverte: “Non lasciate i rifugi! L’attacco contro la capitale prosegue”. Klitscho ha anche spiegato che la Russia ha colpito la riva sinistra di Kiev. Ha spiegato che i soccorritori sono stati inviati sul sito e che i raid russi hanno anche colpito il distretto di Desna, dove si trova un’importante centrale elettrica.

Vitaly Kim, governatore della regione meridionale di Mykolaiv, ha riferito che almeno 60 missili sono stati lanciati dai russi contro diverse zone dell’Ucraina. Le sirene dell’allarme aereo sono risuonate in molte aree del Paese.

Infine, si è appreso che le truppe ucraine hanno sparato tre proiettili calibro 155 millimetri nel quartiere Kuibyshevsky di Donetsk. Lo ha riferito l’ufficio di rappresentanza della repubblica popolare di Donetsk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell’Ucraina (Jccc). “Il fuoco è stato aperto dalle formazioni armate dell’Ucraina in direzione: 09.49 dell’insediamento di Netaylovo e della città di Donetsk, in particolare nel quartiere di Kuibyshevsky)”, ha riferito l”ufficio di rappresentanza su Telegram.