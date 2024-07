I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Uno di loro di 21 anni anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Fuga e inseguimento di un automobilista

Non voleva eseguire il test alcolemico ed è fuggito. Inseguito è stato raggiunto e bloccato. Per tutti è scattato il sequestro del mezzo e rischiano una sanzione da 800 a 6 mila euro nonché la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.

Controlli antidroga nella zona della movida

E’ il bilancio di un controllo nella zona della movida tra Cefalù e Campofelice di Roccella. Grazie al cane Nadia sono stati eseguiti numerosi controlli anche sull’uso di stupefacenti. Un giovane di 35 del Gambia è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Arresto per possesso di droga

Controllato alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di oltre 10 dosi tra crack e hashish, già confezionate e destinate alla vendita al dettaglio. Cospicuo il numero dei controlli eseguiti nell’ambito della circolazione stradale. I militari hanno controllato oltre 100 persone e più di 60 veicoli. L’attività ha consentito, inoltre, di sanzionare altri 17 utenti della strada per diverse violazioni delle norme del Codice della Strada, per un totale di 800 euro.

Drammatiche le condizioni del ragazzo di 17 anni aggredito

Restano gravissime le condizioni del ragazzo di 17 anni picchiato ieri pomeriggio in via Maqueda a Palermo. La prognosi è riservata. Ha una grave emorragia cerebrale provocate dalle percosse da parte di un gruppo di persone arrivate da Ballarò.

Dinamica dell’aggressione

Tre quattro persone che lo hanno puntato e picchiato con calci e pugni. Dopo averlo lasciato per terra sono fuggite prima dell’arrivo della polizia. In quella zona ci sono diverse telecamere e la rissa sarà stata ripresa. Un pomeriggio caldo quello di ieri. Prima una lite con un venditore di pannocchie che con la moto ape ha cercato di investire i ragazzi tunisini che trascorrono la giornata nella zona di via Fiume.

Situazione critica e indagini in corso

Poi il pestaggio. Secondo i medici del Policlinico le condizioni del giovane sono disperate. Gli agenti di polizia hanno trascorso l’intera serata nella zona per cercare di ricostruire quanto successo.

Like this: Like Loading...