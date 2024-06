Un 26enne cittadino straniero è stato sorpreso dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre ubriaco e senza patente, si trovava alla guida di un’autovettura rubata. Con l’accusa di furto aggravato, l’individuo, è stato arrestato ed anche denunciato per guida senza patente, soggiorno illegale sul territorio italiano e guida in stato di ebbrezza.

Alla guida da ubriaco

Durante un servizio di controllo del territorio, predisposto a Barcellona Pozzo di Gotto, i carabinieri hanno fermato una macchina che, con andatura insicura, stava percorrendo una via del centro. Il conducente, solo a bordo, presentava chiari sintomi di ebbrezza alcolica, tant’è che i militari lo hanno sottoposto all’accertamento con etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite consentito.

L’auto rubata a Terme Vigliatore

Le successive verifiche, effettuate nell’immediatezza dai carabinieri, hanno permesso di accertare che l’autovettura sulla quale viaggiava l’individuo era stata rubata poco prima in una zona di Terme Vigliatore. Inoltre, il 26enne straniero, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, è risultato anche privo del permesso di soggiorno sul territorio italiano. Dopo aver restituito l’autovettura al legittimo proprietario, il 26enne è stato arrestato e ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ubriaca provoca un’incidente

Una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia stradale di Giardini Naxos in provincia di Messina per avere provocato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Taormina. Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 2.55 grammi litro. Il limite è di 0.5 g/1, cioè oltre cinque volte il limite consentito. Alla donna, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, è stata ritirata la patente di guida per essere revocata ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Nel sinistro il veicolo, condotto dalla donna, ha violentemente urtato contro la parete della galleria adiacente lo svincolo di Taormina. La conducente non ha riportato lesioni.