I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno denunciato un 45enne, residente all’estero, con l’accusa di istigazione alla corruzione e guida sotto l’influenza dell’alcool. Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale con l’impiego di etilometro, i militari della sezione radiomobile, insieme ai colleghi della stazione di Partinico, hanno fermato l’uomo, alla guida della sua auto lungo una delle vie principali del centro cittadino.

Il tentativo di corruzione

L’indagato invitato dai carabinieri a sottoporsi all’alcoltest, avrebbe inizialmente rifiutato, offrendo ai militari 300 euro come compenso per chiudere un occhio ed evitargli la verifica del tasso alcolemico. I militari si sono opposti al tentativo di corruzione e hanno sottoposto l’automobilista al controllo che ha registrato un tasso alcolemico oltre la norma. L’automobilista tuttavia avrebbe nuovamente tentato di corrompere gli uomini dell’arma per evitare le sanzioni e avrebbe poggiato una banconota da 50 euro sul piano dov’era sistemato l’etilometro. I militari concluso il controllo hanno denunciato l’indagato alla procura di Palermo.

Ubriaco sul trattore

Sorpreso alla guida del trattore ubriaco. Tanto brillo che quando i carabinieri della compagnia di Cefalù l’hanno fermato ha preso la zappa e ha tentato di aggredire i militari. Un agricoltore è stato fermato sulla statale 113. Immediatamente la pattuglia si è resa conto delle condizioni del guidatore del grosso mezzo. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Panico sul pullman

Ubriaco su un pullman partito da Palermo e diretto ad Agrigento ha creato il panico a bordo. Ha iniziato a molestare i passeggeri che viaggiano nel mezzo e ha inveire contro chi cercava di riportarlo alla calma. L’autista è stato costretto a fermarsi nella stazione Q8 che si trova a Cefalà Diana. Ha cercato di riportare alla calma il passeggero, ma questi lo ha aggredito. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno fatto scendere il passeggero molesto che è stato denunciato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale a Palermo.