Vista la complessità delle disposizioni per il traffico in vista del concerto di radio Italia Live ecco una guida rapida e sintetica su cosa c’è da sapere per il 27 e 28 Giugno.
Un riassunto da tenere sempre con se per sapere cosa puoi e cosa non puoi fare e dove trovare aree di sosta e bus se arrivi a Palermo per il concerto
IL CALENDARIO DEI BLOCCHI
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- Venerdì 26 ore 08:00 Iniziano i primi divieti di sosta al Foro Italico e alla Cala (lato monte).
- Sabato 27 ore 07:00 – 24:00 Prove degli artisti: carreggiata mare del Foro Italico chiusa. Doppio senso sulla carreggiata monte.
- Sabato 27 ore 18:00 ❌ Scatta la rimozione coatta su tutto il perimetro della Kalsa, via Lincoln e via Crispi.
- Domenica 28 ore 00:00 ⛔ Divieto di sosta totale e rimozione immediata a Piazza Marina.
- Domenica 28 ore 07:00 CHIUSURA TOTALE DELLE STRADE. Stop alle auto fino a lunedì mattina ore 07:00.
LE ZONE VIETATE AL TRANSITO (Dalle 07:00 di Domenica)
|Strada / Zona
|Stato della circolazione
|Note per i conducenti
|Foro Umberto I
|Chiuso del tutto
|Interdetta ogni carreggiata
|Sottopasso via Crispi
|Chiuso
|Bloccato in direzione via Cala
|Via Cala
|Chiusa
|Intero tratto bloccato
|Via Lincoln
|Chiusa verso il mare
|Obbligo di svolta a sinistra su via Archirafi
|Via Vittorio Emanuele
|Chiusa
|Tratto tra via Porto Salvo e Foro Italico
|Perpendicolari Kalsa
|Chiuse
|Vie interne sbarrate da barriere New Jersey
SE VAI IN BICICLETTA (Aree di sosta protette)
Dalle ore 14:00 di domenica 28 giugno alle ore 02:00 di lunedì 29 giugno:
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- Lato Nord: Piazzale interno del Mercato Ittico (Via Francesco Crispi, 3).
- Lato Sud: Piazzale interno dell’Ecomuseo del Mare (Via Messina Marine, 14).
- ⚠️ Attenzione: i vecchi stalli e i monopattini a noleggio in zona concerto saranno rimossi dalle ditte.
SE VIAGGI IN PULLMAN (I Parcheggi dedicati)
I bus turistici e i pullman dei fan possono sostare solo in queste aree:
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- In prossimità: Via S. Cappello (lato destro), Viale dei Picciotti (lato destro), Via M. Adorno.
- Grandi Hub cittadini: Parcheggio Basile, Parcheggio John Lennon, Parcheggio Nina Siciliana, Piazzale Ambrosini.
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