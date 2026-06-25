Vista la complessità delle disposizioni per il traffico in vista del concerto di radio Italia Live ecco una guida rapida e sintetica su cosa c’è da sapere per il 27 e 28 Giugno.

Un riassunto da tenere sempre con se per sapere cosa puoi e cosa non puoi fare e dove trovare aree di sosta e bus se arrivi a Palermo per il concerto

IL CALENDARIO DEI BLOCCHI

Venerdì 26 ore 08:00 Iniziano i primi divieti di sosta al Foro Italico e alla Cala (lato monte). Sabato 27 ore 07:00 – 24:00 Prove degli artisti: carreggiata mare del Foro Italico chiusa. Doppio senso sulla carreggiata monte. Sabato 27 ore 18:00 ❌ Scatta la rimozione coatta su tutto il perimetro della Kalsa, via Lincoln e via Crispi. Domenica 28 ore 00:00 ⛔ Divieto di sosta totale e rimozione immediata a Piazza Marina . Domenica 28 ore 07:00 CHIUSURA TOTALE DELLE STRADE . Stop alle auto fino a lunedì mattina ore 07:00.



LE ZONE VIETATE AL TRANSITO (Dalle 07:00 di Domenica)

Strada / Zona Stato della circolazione Note per i conducenti Foro Umberto I Chiuso del tutto Interdetta ogni carreggiata Sottopasso via Crispi Chiuso Bloccato in direzione via Cala Via Cala Chiusa Intero tratto bloccato Via Lincoln Chiusa verso il mare Obbligo di svolta a sinistra su via Archirafi Via Vittorio Emanuele Chiusa Tratto tra via Porto Salvo e Foro Italico Perpendicolari Kalsa Chiuse Vie interne sbarrate da barriere New Jersey

SE VAI IN BICICLETTA (Aree di sosta protette)

Dalle ore 14:00 di domenica 28 giugno alle ore 02:00 di lunedì 29 giugno:

Lato Nord : Piazzale interno del Mercato Ittico (Via Francesco Crispi, 3). Lato Sud : Piazzale interno dell’ Ecomuseo del Mare (Via Messina Marine, 14). ⚠️ Attenzione : i vecchi stalli e i monopattini a noleggio in zona concerto saranno rimossi dalle ditte.



SE VIAGGI IN PULLMAN (I Parcheggi dedicati)

I bus turistici e i pullman dei fan possono sostare solo in queste aree: