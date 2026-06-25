Vista la complessità delle disposizioni per il traffico in vista del concerto di radio Italia Live ecco una guida rapida e sintetica su cosa c’è da sapere per il 27 e 28 Giugno.
Un riassunto da tenere sempre con se per sapere cosa puoi e cosa non puoi fare e dove trovare aree di sosta e bus se arrivi a Palermo per il concerto

IL CALENDARIO DEI BLOCCHI

    • Venerdì 26 ore 08:00  Iniziano i primi divieti di sosta al Foro Italico e alla Cala (lato monte).
    • Sabato 27 ore 07:00 – 24:00  Prove degli artisti: carreggiata mare del Foro Italico chiusa. Doppio senso sulla carreggiata monte.
    • Sabato 27 ore 18:00 ❌ Scatta la rimozione coatta su tutto il perimetro della Kalsa, via Lincoln e via Crispi.
    • Domenica 28 ore 00:00 ⛔ Divieto di sosta totale e rimozione immediata a Piazza Marina.
    • Domenica 28 ore 07:00  CHIUSURA TOTALE DELLE STRADE. Stop alle auto fino a lunedì mattina ore 07:00.

 LE ZONE VIETATE AL TRANSITO (Dalle 07:00 di Domenica)

Strada / Zona Stato della circolazione Note per i conducenti
Foro Umberto I Chiuso del tutto Interdetta ogni carreggiata
Sottopasso via Crispi Chiuso Bloccato in direzione via Cala
Via Cala Chiusa Intero tratto bloccato
Via Lincoln Chiusa verso il mare Obbligo di svolta a sinistra su via Archirafi
Via Vittorio Emanuele Chiusa Tratto tra via Porto Salvo e Foro Italico
Perpendicolari Kalsa Chiuse Vie interne sbarrate da barriere New Jersey

 SE VAI IN BICICLETTA (Aree di sosta protette)

Dalle ore 14:00 di domenica 28 giugno alle ore 02:00 di lunedì 29 giugno:
    • Lato Nord: Piazzale interno del Mercato Ittico (Via Francesco Crispi, 3).
    • Lato Sud: Piazzale interno dell’Ecomuseo del Mare (Via Messina Marine, 14).
    • ⚠️ Attenzione: i vecchi stalli e i monopattini a noleggio in zona concerto saranno rimossi dalle ditte.

 SE VIAGGI IN PULLMAN (I Parcheggi dedicati)

I bus turistici e i pullman dei fan possono sostare solo in queste aree:
    • In prossimità: Via S. Cappello (lato destro), Viale dei Picciotti (lato destro), Via M. Adorno.
    • Grandi Hub cittadini: Parcheggio Basile, Parcheggio John Lennon, Parcheggio Nina Siciliana, Piazzale Ambrosini.
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