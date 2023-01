“Al signor Guido, sempre gentile e disponibile con tutti, noi dispiaciuti e ancora increduli gli auguriamo almeno un sereno riposo“. Questa la scritta che è comparsa questa mattina assieme a un mazzo di fiori, lasciato all’incrocio tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo a Palermo, nei pressi del luogo della tragedia che si è consumata, ieri mattina a Palermo. A lasciarlo è stato lo staff di un negozio che si trova nelle vicinanze in via Ruggero Settimo.

Il triste messaggio per Guido

Il signor Guido che fa riferimento il triste biglietto lasciato sul mazzo di fiori all’incrocio che si trova nel pieno centro del Capoluogo è la vittima della tragedia che si è consumata ieri mattina. Si tratta dell’operaio morto cadendo dal secondo piano del palazzo in cui si trova la sede della banca Unicredit in via Ruggero Settimo.

Era operaio presso la sede Unicredit

L’uomo era un operaio di una ditta che svolge il servizio di manutenzione per gli impianti elettrici e per i condizionatori per l’Unicredit. È morto cadendo dal secondo piano di una delle sedi principali della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo nel centro di Palermo. Proprio dove stamattina è comparso il mazzo di fiori e il triste messaggio dedicato all’uomo. L’uomo, al momento del drammatico incidente, indossava la tuta blu da lavoro. Lavorava da anni presso la società che svolgeva le manutenzioni e tutti lo conoscevano nei due palazzi della banca. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di stato. L’operaio sarebbe caduto dal secondo piano.

Incidente o suicidio

Fin dalle prime battute delle indagini non è stato chiarito se si è trattato di un incidente sul lavoro o di un gesto estremo da parte dell’uomo. Per questo è stato necessario eseguire i rilievi da parte della polizia scientifica.