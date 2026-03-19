La prima sezione della corte d’assiste di Palermo, presidente Vincenzo Terranova, ha condannato un pensionato di 70 anni a 17 anni di reclusione, interdizione, e risarcimento definitivi del danno di 100.000 accusato di violenza sessuale ai danni di una bambina di 8 anni.
La ragazza all’età di 13 anni ha raccontato alla madre quello che succedeva quando si recava a casa della zia materna a Bolognetta. Qui il compagno della zia per cinque anni abusava della ragazzina. La vittima difesa dall’avvocato Tiziana Staropoli ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla madre.
E’ stata presentata la denuncia e le indagini contro l’anziano che adesso è stato condannato in primo grado.
Commenta con Facebook