Ha chiuso una strada pubblica a Palermo per realizzare un parcheggio privato con annessa attività di demolizione. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato l’area in via Scipione Li Volsi a due passi dal tribunale.

I sigilli sono scattati a un area di 230 metri destinata a strada pubblica e utilizzata da un pregiudicato A.A. di 49 anni per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver attivato un’attività di demolizione auto senza le prescritte autorizzazioni ambientali. L’uomo è stato denunciato. Si sta verificando le auto trovare smontate fossero rubate.

Alcune sono arrivate direttamente dalla Germania incidentate e venivano riparate per essere rivenute o smantare per rivendere i pezzi di ricambio. Secondo quanto accertato in tanti parcheggiavano lasciando le chiavi dell’auto all’uomo.

Un servizio ritenuto utile in centro a Palermo dove i parcheggi sono pochi e con costi davvero esosi.