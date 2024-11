Malore al supermercato

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore improvviso all’interno del supermercato Eurospin del quartiere San Lorenzo, a Palermo. Alcuni clienti vedendolo accasciato sul pavimento hanno provato ad aiutarlo in attesa dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di pochi minuti, è giunta un’ambulanza con un team di medici e operatori sanitari, che hanno tentato di rianimare l’uomo. Purtroppo nonostante i disperati sforzi compiuti per diversi minuti, il 59enne è deceduto sul posto, lasciando i presenti sgomenti e profondamente colpiti. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità della vittima. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito, sebbene tutto indichi che si sia trattato di una morte per cause naturali.

Malore improvviso, morto a Caltavuturo un 50enne

Un drammatico ritrovamento ha sconvolto la comunità di Caltavuturo, piccolo comune in provincia di Palermo. Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via Giovanni Falcone. A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco, che una volta entrati in casa, hanno trovato l’uomo privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause della morte non sono ancora state chiarite, ma dalle prime ipotesi si tratterebbe di un malore improvviso, sopraggiunto mentre l’uomo si trovava da solo nella propria abitazione.

Qualche giorno fa è morto Nicola Farruggio presidente di Federalberghi Palermo per un malore improvviso

Il 28 ottobre, soltanto qualche giorno fa è morto Nicola Farruggio, 59 anni, presidente Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana. La causa della morte sarebbe un infarto fulminante. Proprio qualche settimana fa, Farruggio aveva aperto un altro albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace nella località balneare a due passi da Palermo.

