Bloccato dagli uomini della Capitaneria di Porto

Un giovane di 32 anni di Cinisi questo pomeriggio ha avuto un incidente frontale in via Plauto nella borgata di Sferracavallo a Palermo.

A bordo di una Citroen è finito contro una Fiat Panda con a bordo due donne e due bambine. Il giovane stava parlando con i carabinieri e con gli agenti della polizia municipale quando ha lasciato l’auto incidentata e ha tentato una fuga per mare.

Una reazione del tutto inaspettata da parte dell’automobilista che raggiunta la costa si è buttato in mare e ha cercato un’improbabile fuga per mare.

I carabinieri hanno contattato la sala operativa della Capitaneria di Porto e sono scattate le ricerche per mare. Gli uomini della guardia costiera di Mondello hanno dirottato nella zona un peschereccio che stava uscendo per una battuta di pesca.

Nel frattempo gli uomini della capitaneria di porto a bordo di un gommone sono riusciti a raggiungere il fuggiasco. Il giovane è stato bloccato e riportato a terra e consegnato ai sanitari del 118.

Indagini in corso per cercare di comprendere per quale motivo l’automobilista ha tentato la fuga in mare lasciando l’auto in strada durante i rilievi degli uomini della polizia municipale.