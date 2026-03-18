Un uomo olandese residente da diversi anni a Balestrate mentre si trova sul corso principale a ridosso della piazza si è accasciato sul cruscotto per un malore.

Subito alcuni proprietari di attività commerciali sono usciti durante la pioggia per provare a salvarlo, hanno dovuto rompere il vetro perché la macchina era chiusa dall’interno. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Per rianimarlo lo hanno trasportato dentro un’agenzia immobiliare visto che fuori pioveva. Sono intervenuti i carabinieri anche di Partinico e della locale stazione e i vigili del fuoco.