Bloccati sull'autostrada Palermo Catania

La Polizia di Stato ha recuperato 45 cardellini catturati in campagna e trasportati in auto sull’autostrada Palermo Catania a bordo di un’auto.

Gli agenti della polizia stradale nei pressi del tratto autostradale nel territorio di Cerda hanno bloccato una vettura con a bordo due palermitani di 50 e 24 anni.

Nel cofano sono stati trovati 45 cardellini e due da richiamo tenuti in tre gabbie e coperti da un sacco di juta. In uno zaino sono state recuperate 2 reti con ancoraggio per il fissaggio a terra, 20 metri di lenza uso pesca, 1 matassa in corda, 30 picchetti con ancoraggi metallici per il fissaggio a terra e per il sostegno delle reti.

I due uomini sono stati denunciati alla procura di Termini Imerese per maltrattamento di animali. I piccoli uccelli sono stati trasferiti nel centro di Ficuzza.