Notificati gli avvisi di garanzia

L’hanno fatta bere e poi avrebbero abusato della ragazza di appena sedici anni. Due studenti di Partinico e Giardinello di 18 e 19 anni sono indagati per violenza sessuale.

La denuncia era stata presentata a luglio dello scorso anno.

È stata la giovanissima vittima, di Palermo, anche lei studentessa, ad avere avuto il coraggio e la forza di raccontare ai genitori la terribile vicenda che aveva vissuto e di parlare quindi della violenza sessuale subita.

La ragazza aveva conosciuto i due studenti tramite un’amica comune. A maggio dello scorso anno si sarebbero incontrati per uscire a mangiare in pizzeria. Un normalissimo rapporto di amicizia che stava nascendo tra quasi coetanei. La sedicenne si sarebbe fidata di loro non immaginando minimamente quello che invece le sarebbe accaduto di lì a poco.

A distanza di due mesi dalla conoscenza e quindi dalla frequentazione, dopo una serata passata tra locali, i due studenti avrebbero portato la minorenne in un’abitazione di Partinico, dove prima l’avrebbero indotta a bere sostanze alcoliche fino a perdere qualsiasi forma di reazione. Quindi, questa è adesso la pesante accusa di cui devono rispondere, avrebbero abusato di lei.

La minorenne, durante la presunta violenza sessuale, non sarebbe stata più perfettamente cosciente per l’effetto dell’alcol. Pare che dopo la violenza subita , sarebbe stata riaccompagnata a casa da uno dei due stessi ragazzi, destinatari oggi dell’informazione di garanzia emessa dalla Procura di Palermo con l’invito a nominare un difensore di fiducia.