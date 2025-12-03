Anche questa settimana il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10, Palermo) conferma di essere uno degli spazi più eclettici e sorprendenti della città. Sabato 6 dicembre, alle ore 22,30, il Sidekick ospiterà un live che promette di trasformare il dance floor in un territorio d’improvvisazione pura. I protagonisti saranno gli HAPPAH, un collettivo inedito, che unisce groove acustici, beat elettronici e un approccio alla performance radicalmente libero. L’ingresso è gratuito, l’intrattenimento non ha prezzo.





Un progetto che nasce dal dialogo tra strumenti e elettronica

Gli HAPPAH sono composti da Carmelo Drago e Roberto Calabrese (sezione ritmica de La Rappresentante di Lista) insieme ai dj e producer Giacomo Virzì e Davide Terranova. Dal loro incontro nasce un set in cui groove suonati, beat digitali e basso elettrico si intrecciano senza schemi prestabiliti, generando un flusso sonoro in continua evoluzione. Ogni live è diverso dal precedente: ciò che accade è frutto dell’alchimia del momento, dell’interazione tra i musicisti e l’energia del pubblico.





Con questo evento, il PunkFunk continua a seguire una programmazione che, ogni settimana, dà spazio a concerti che attraversano tutti i generi, dai più classici a quelli più sperimentali. Il Sidekick è come un piccolo laboratorio culturale, in cui il confine tra palco e pista si fa sottile. Il contesto ideale per godersi un live, mentre si sorseggia un cocktail o un calice di vino. Un ambiente per vivere la musica da vicino, senza filtri né distanze con gli artisti. Che si tratti di realtà consolidate o di piccole, grandi avanguardie, poco cambia: sono occasioni di ascolto e condivisione imperdibili e sempre nuove.

Il live degli HAPPAH costruirà – passo dopo passo – un’esperienza sonora collettiva, vibrante e imprevedibile. Sarà una serata dedicata all’improvvisazione e all’ascolto, in cui per scoprire un progetto al di fuori degli schemi, in grado di rappresentare la voglia di musica e di rinnovamento della scena musicale palermitana.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Artista: HAPPAH

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

