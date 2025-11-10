A New York, il CBGB’s è stato il tempio in cui frustrazione e malcontento potevano diventare musica. È lì che nacquero le hardcore matinee: live pomeridiani aperti a tutte le età, spesso organizzati nei weekend, che permettevano anche ai più giovani di vivere l’esperienza dell’hardcore dal vivo, in un ambiente mai addomesticato, ma comunque sicuro. Quei concerti divennero occasione di autoespressione collettiva e valvola di sfogo, contribuendo a plasmare la scena NYHC e a influenzare generazioni di band hardcore e metalcore in tutto il mondo.

Da allora a oggi, molto è cambiato, ma è proprio quello stesso spirito che torna a vivere a Palermo con la la prima Hardcore Matinee del PunkFunk, organizzata insieme a Barbarie DIY. L’appuntamento è per domenica 16 novembre, dalle 17 alle 19: si comincia e si finisce presto, come nella migliore tradizione.

L’ingresso è gratuito e le band sono tre, per due ore di suono grezzo, intenso e senza compromessi:

Fighting about Nerves , cinici grind legends dal sound spietato.

, cinici grind legends dal sound spietato. Descuncumiddatus , il sangue nuovo dell’hardcore punk palermitano.

, il sangue nuovo dell’hardcore punk palermitano. Eraser, gli “OG grindcore losers” che riportano il rumore al suo stato più puro.

L’hardcore non è mai stato solo musica: ma è sempre stato cultura collettiva, diretta e fiera della propria indipendenza. Non è mai rimasto confinato a un tempo e uno spazio: così Palermo può sentirsi per un pomeriggio New York, un po’ di anni dopo, ma con un’insostituibile (e irrinunciabile), attitudine punk. Quella che, per fortuna, rimane sempre uguale!

Luogo: PunkFunk, Via Napoli\, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 17:00

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.