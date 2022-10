La Polizia di Stato con i cani antidroga hanno trovato nascosti nei muri decine di dosi di droga tra le vie della alla Vucciria a Palermo. Hashish, cocaina sequestrata a carico di ignoti in piazza Caracciolo nel cuore della movida.

Il sequestro di circa 200 grammi di droga è stato possibile grazie al fiuto del cane Yndira.

I controlli nei pub della movida

Giro di vite della polizia contro la movida selvaggia. Nei giorni scorsi gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura hanno passato al setaccio diversi locali.

In un pub del centro storico – dalla questura non è stato fornito il nome – i poliziotti hanno riscontrato l’emissione di musica all’esterno del locale in violazione delle prescrizioni previste dalla determina comunale. E’ così scattato il sequestro della cassa con la contestuale notifica della sanzione amministrativa.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il gestore esercitava l’attività senza alcuna autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico: pertanto, nei suo confronti si è proceduto alla contestazione della violazione dell’apposita norma del Codice della strada. Il Suap del Comune ha disposto la sospensione dell’attività per cinque giorni e il ripristino dello stato dei luoghi.

Controlli anche della polizia municipale

Controlli sono scattati anche da parte della polizia municipale a Palermo. Diverse pattuglie hanno controllato le zone della movida e diversi sono stati i provvedimenti presi dagli agenti della municipale.

Controlli dei carabinieri a Palermo

I Carabinieri della Stazione Palermo Villagrazia, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo e del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti di energia elettrica, nel quartiere Bonagia.

L’operazione, che ha visto l’impiego di circa 40 militari dell’Arma, ha interessato diverse palazzine di civile abitazione. Personale tecnico dell’azienda “E-distribuzione”, appositamente intervenuto, ha accertato che quasi 50 abitazioni erano state collegate abusivamente, con svariati stratagemmi, alla rete elettrica.

Controlli antidroga anche nel Trapanese

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno denunciato complessivamente 9 persone e segnalato alla locale Prefettura un decimo soggetto trovato in possesso di modica quantità di stupefacente. Un tunisino, residente da tempo a Marsala, è stato deferito per il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, colto nell’atto di disfarsi di un ciclomotore sequestrato.