HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, arricchisce ulteriormente la programmazione della stagione estiva 2024 con il collegamento Palermo-Malta. Dopo una preview programmata per il 25 e 28 aprile, a partire dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, gli scali di Palermo e Malta saranno collegati due volte a settimana, giovedì e domenica, con una terza frequenza aggiuntiva di lunedì prevista per tutto il mese di agosto.

Gli aerei le date

Ad operare sarà un aeromobile DHC-8/Q400 da 78 posti in sinergia con il vettore partner maltese Luxwing. Tra l’offerta promozionale che accompagnerà il lancio di questo nuovo volo è fissata a partire da 45 euro a tratta, tasse incluse. Sarà possibile portare in cabina un bagaglio a mano di 8 chilogrammi, oltre a una piccola borsa.

“Una nuova rotta importante, quella tra il capoluogo siciliano e l’isola di Malta – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – che, grazie anche alla collaborazione con Gesap e Luxwing, contribuirà a migliorare ulteriormente il nostro posizionamento come vettore regionale di riferimento in quest’area del Mediterraneo”.

Le parole di Natale Chieppa di Gesap

“E’ un altro evento importante per coprire la domanda crescente da parte dell’utenza del territorio – dice Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo – HelloFly, in effetti, coprirà nei prossimi mesi estivi una rotta che finora non era coperta adeguatamente. La compagnia ha anche annunciato la possibilità di continuare con i voli per Malta anche in inverno, cosa che potrà fare la differenza”. Un Mediterraneo che vede il team commerciale di HelloFly già molto attivo nel promuovere le nuove rotte estive. Proprio in questi giorni, infatti, sono in corso una serie di fam trip con partenza dall’aeroporto di Perugia che stanno coinvolgendo agenzie di viaggi di Lazio, Umbria e Toscana con destinazione Lampedusa.