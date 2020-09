Il mese di settembre lascia alle sue spalle l’estate col suo clima vacanziero e lascia il campo al foliage autunnale, periodo molto propizio per cambiare l’auto.

In Honda, alla Veg Motors di Palermo, hanno deciso di mettere in campo, per i modelli del colosso nipponico, alcune promozioni davvero imperdibili.

Eccezionali sono le proposte sui modelli ibridi ed elettrici.

Per Jazz Hybrid estensione di garanzia fino a 8 anni con Km illimitati in omaggio.

Le condizioni di acquisto sono davvero vantaggiose:accedendo al contributo rottamazione tua con anticipo e 47 rate da € 185,00. Poi decidi se sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 5,01% – TAEG 6,71%

Esempio di offerta per HONDA JAZZ Hybrid Comfort 1.5 : prezzo di listino € 22.500,00 – contributo statale € 1.500,00 in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4* – Sconto € 2.500,00** offerto dalla rete dei concessionari Honda Auto (cumulabile con lo sconto rottamazione) in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 = prezzo promozionale € 18.500,00 – con anticipo di € 4.150,00

Finanziamento di € 14.350,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 185,00 + Maxirata finale € 8.325,00 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” HONDA ). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 5,01% – TAEG 6,43%.

Restando sempre sull’ibrido sul Suv Honda CR-V, fino al 30 settembre, le proposte commerciali sono davvero allettanti:

CR-V può essere tuo con anticipo in 47 rate da \ 299,00. Poi decidi se sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 5,01% / TAEG 6,25%

Esempio di offerta per HONDA CR-V 20YM 2.0 Hev Comfort eCVT: prezzo di listino € 34.200,00 prezzo Promo € 29.200,00 – Anticipo € 6.450,00 = € 22.750,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 299,00 + Maxirata finale € 12.654,00 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Honda).

Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 5,01% – TAEG 5,96%.

Passando all’elettrico puro è possibile acquistare Honda E con un corposo contributo:accedendo al contributo rottamazione tua con anticipo e 47 rate da \ 289,00. Poi decidi se sostituirla, tenerla saldando l段mporto residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 4,98% / TAEG 6,15%

Dati su economia ed emissioni: consumo di energia in kWh/100: 17.2 – 17.8. Emissioni di CO2 combinate (g/km): 0. Efficienza: A+. Honda e è un veicolo elettrico a batteria che richiede elettricità di rete per la ricarica. Zero emissioni durante la guida. Le cifre del campo elettrico potrebbero non riflettere i risultati di guida nella vita reale, che dipenderanno da una serie di fattori tra cui la carica iniziale della batteria, gli accessori montati, le variazioni del tempo, gli stili di guida e il carico del veicolo.

Esempio di offerta per HONDA E Advance 17: prezzo di listino € 38.500,00 – contributo statale € 8.000,00 in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4* – Sconto € 2.440** offerto dalla rete dei concessionari Honda Auto (cumulabile con lo sconto rottamazione) in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 = prezzo promozionale € 28.060,00 – con anticipo di € 4.410,00

Finanziamento di € 23.650,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 289,00 + Maxirata finale € 14.245,00 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” HONDA ). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 4,98% – TAEG 5,87%.

Allettanti ed esclusive anche le proposte per il grintoso Suv sportivo HR-V e per la Civic, uno dei must della Casa nipponica:

Honda HR-V è acquistabile con anticipo in 47 rate da \ 199,00. Poi decidi se sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 5,00% / TAEG 6,61%

Esempio di offerta per HONDA HR-V 20YM 1.5 Comfort Navi: prezzo di listino € 24.150,00 prezzo Promo € 19.900,00 – Anticipo € 4.450,00 = € 15.450,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 199,00 + Maxirata finale € 8.935,50 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Honda). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 5,00% – TAEG 6,33%.

Contributo di rottamazione anche per la Civic: accedendo al contributo rottamazione tua con anticipo in 47 rate da € 199,00. Poi decidi se sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 4,97% / TAEG 7,01%

Gamma Civic 5 porte. Consumi di carburante (l/100km) ciclo urbano da 3,7 a 7,7 – extraurbano da 3,5 a 5,0 – combinato da 3,5 a 6,0 (NEDC); low da 4,7 a 10,0 – high da 4,1 a 5,6 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo combinato da 93 a 137 g/km. (NEDC); da 117 a 151 (WLTP).

Esempio di offerta per HONDA CIVIC 5p 20YM 1.0T Comfort: prezzo di listino € 23.700,00 –contributo statale € 1.500,00 in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4* -Sconto € 2.750,00** offerto dalla rete delle Concessionarie Honda Auto (cumulabile con lo sconto rottamazione) in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 =prezzo promozionale € 19.450,00 – Anticipo € 6.700,00 = € 12.750,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 199,00 + Maxirata finale € 5.628,75 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Honda). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 4,97% – TAEG 6,69%.

In concessionaria ci sarà, ad attendere i clienti, personale specializzato che saprà fornire ulteriori dettagli esplicativi delle differenti proposte.

Veg Motors è la porta di ingresso principale per l’universo Honda.