Sei i pazienti della clinica Villa Maria Eleonora

Sono già 18 i pazienti che si trovano al San Paolo Palace, l’hotel Covid di Palermo. Oggi sono stati portati dai sanitari del 118 sei pazienti che erano ricoverati nella clinica Maria Eleonora, dove c’è un nuovo focolaio.

Si tratta di soggetti positivi al virus ma asintomatici o guariti che non devono stare più in ospedale. Per due settimane rimarranno nell’albergo di via Messina Marine, da anni tolto dallo Stato ai boss mafiosi di Brancaccio e oggi gestito da una società per conto dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati.

La struttura alberghiera ha chiuso un accordo con la Regione siciliana per una temporanea riconversione durante l’emergenza. Delle 240 camere esistenti, la Regione al momento ne ha chieste 150.

I primi ad occuparle sono delle persone positive al virus, ma asintomatici, in parte residenti in città e in parte in provincia, più alcuni dei guariti provenienti dall’ospedale di Partinico e in attesa del risultato del secondo tampone.